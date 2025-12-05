Ford Mondeo 2026: China hat, was wir nicht bekommen

Der Ford Mondeo , der 1993 eingeführt wurde, bereicherte über fünf Modellgenerationen bis zum Jahr 2022 auch das europäische Ford-Angebot. In den USA wurde das Mittelklasse-Modell, das dort als Ford Fusion lief, bereits 2020 vom Markt genommen. In Europa trauern dem Bestseller immer noch viele Kunden nach.

Aufgefrischtes Design In China durfte der Mondeo hingegen seine Karriere unter dem Label Changan-Ford fortsetzen. Anfang Dezember 2025 wurde die überarbeitete aktuelle Modellgeneration auf der Guangzhou Auto Show 2025 vorgestellt. Der neue Mondeo bringt umfangreiche Designänderungen, ein aufgewertetes Interieur und jede Menge neue Technologie mit – alles speziell auf den chinesischen Markt zugeschnitten.

Das Exterieur präsentiert sich mit einer niedrigeren, breiteren Silhouette und einem neu gestalteten Kühlergrill. Der setzt auf eine achteckige Form und ein neues Grillgitter. Die bisherige geteilte Leuchtenanordnung wurde durch integrierte Scheinwerfer mit dreisegmentigem Tagfahrlicht ersetzt.

Die Dachlinie geht in ein Fastback-Profil über, während schwarze Akzente an Dach, Fensterrahmen und Außenspiegeln die moderne Ästhetik unterstreichen. Verdeckte Türgriffe ersetzen die herkömmlichen Bügelgriffe in allen Ausstattungsvarianten. Das Heck verfügt weiterhin über ein durchgehendes Lichtband. Die Rückleuchten wurden jedoch überarbeitet, und die bisherige silber-chromfarbene Zierleiste am Stoßfänger wurde durch eine schwarze ersetzt.

Bildschirm-Landschaft im Cockpit Im weiterhin fünfsitzigen Innenraum dominiert ein gebogenes 27-Zoll-4K-Display, das sich quasi über die gesamte Breite der Armaturentafel erstreckt, das Cockpit. Für Rechenpower dahinter bürgen ein Qualcomm-8155-Chip und das neueste intelligente SYNC+-System mit integrierter Navigation. Smartphones werden kabellos eingebunden. Unterhalb der Lüftungsdüsen wurden physische Drehregler und Direktwahltasten hinzugefügt. Das Kamerasystem bietet eine 540-Grad-Rundumüberwachung. Die Mittelkonsole ist scheinbar schwebend gestaltet. Ein riesiges Glaspanoramadach sorgt für ein luftiges Raumgefühl.

Verbrenner und Hybrid unter der Haube Auf der Antriebsseite setzt der Mondeo auf Turbobenziner, die optional als Hybrid ausgelegt sind. Basismotor ist ein 1,5-Liter-Triebwerk, das 196 PS leistet und maximal 263 Nm an den Start bringt. Darüber rangiert ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner. Das Ecoboost-Triebwerk leistet 261 PS und stellt höchstens 408 Nm Drehmoment bereit. Beide Benziner setzen auf eine Achtgang-Automatik, die die Kraft an die Vorderräder fließen lässt. Einzige Hybrid-Alternative ist der 1.5T Hybrid, der den eingangs genannten Benziner mit einem 140 kW starken E-Motor kombiniert. Hier sorgt ein CVT-Getriebe für die Kraftübertragung.

Marktstart und Preise Der in China für China gebaute Mondeo wird als Ford Taurus auch auf einigen internationalen Märkten – beispielsweise im Nahen Osten – angeboten. Zu haben ist der aufgefrischte China-Mondeo in sechs Ausstattungsvarianten. Die Preise starten in China bei umgerechnet rund 18.200 Euro für den Basisbenziner. Das Topmodell ist ab rund 24.300 Euro zu haben.