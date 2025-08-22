Ford Nugget mit Hochdach 2025: Der Kompakt-Camper wird winterfest

Schon in den 90er-Jahren war der Ford Nugget mit Hochdach zu haben. Damals wie heute schätzten Camper die zusätzliche Stehhöhe, den Stauraum unter dem Dach und den festen Wetterschutz. Doch während in den letzten Jahren das klappbare Aufstelldach dominierte, setzt Ford nun wieder bewusst auf das feste Hochdach und trifft damit einen Nerv in der Szene.

Die neue Ausführung basiert auf dem aktuellen Transit Custom, bleibt dabei mit rund fünf Metern Länge kompakt. Das Hochdach ist dauerhaft montiert, vollständig isoliert und ermöglicht ein Raumgefühl, das weit über die Außenmaße hinausgeht.

Wie das Hochdach den Ford Nugget verändert Im Vergleich zum klassischen Aufstelldach bringt das feste Dach gleich mehrere Vorteile: bessere Schalldämmung, stabile Struktur, keine Nässeprobleme bei Regen und Wind. Die Isolation erinnert an eine Thermoschicht – durchgängig, schallarm und zuverlässig dicht.

Damit wird der Nugget HD zum echten Ganzjahresmobil. Gerade für Übergangszeiten oder Wintereinsätze ist das feste Dach ein Gewinn. Wer morgens bei Schnee im Bett liegt, wird das spüren und hören. Kein Rascheln des Stoffes, kein kalter Luftzug mehr. Stattdessen ein kompaktes Zuhause auf vier Rädern.

Innenraum mit durchgängiger Stehhöhe Trotz des festen Aufbaus bleibt der Nugget auf Parkmaß. Die Länge liegt je nach Version bei 5,05 oder 5,45 Metern. Im Inneren herrscht dank Hochdach durchgängige Stehhöhe, dazu kommt zusätzlicher Stauraum über der Küche und dem Schlafbereich. Das Zweiraumkonzept – vorne sitzen, hinten kochen – bleibt erhalten.

In der Praxis bedeutet das: Kein Aufbauen, kein Zusammenklappen, kein Kompromiss. Der Nugget mit Hochdach funktioniert wie ein kleines Apartment auf Rädern – spontan bereit, egal bei welchem Wetter.