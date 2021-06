Ford Puma ST Gold Edition Das Social-Media-Sondermodell

Die neue Gold Edition des Puma ST hat sich Ford nicht selbst ausgedacht. Für Name und Spezifikation sind die Follower in den sozialen Netzwerken verantwortlich.

Bei diesem Auto waren die Ford-Fans gefragt – und viele von ihnen antworteten: Innerhalb von zehn Tagen gaben europaweit fast 275.000 Menschen auf den Twitter- und Instagram-Kanälen des Autoherstellers ihr Votum ab, um über die Spezifikation und den Namen des neuen Sondermodells zu bestimmen. Nun steht das Ergebnis fest: Ford wird den Puma ST in der Gold Edition auf den Markt bringen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählten im Rahmen der Abstimmung zahlreiche Design-Merkmale aus. Bei der Außenlackierung war mit 56 Prozent der Stimmen Schwarz der klare Favorit; beim Erscheinungsbild der Streifen und sonstigen Dekorelemente setzten sich ganz offensichtlich Gold und Silber durch. Durch die goldenen Felgen schimmern rot lackierte Bremssättel; die Farbe wurde ebenfalls von der Ford-Community ausgewählt.

Gold und Karbon im Innenraum

Gleiches gilt für einige Merkmale im Innenraum. Hier verfügt der Ford Puma ST in der Gold Edition nicht nur über spezielle Einstiegsleisten und graue Ziernähte an den Sicherheitsgurten, sondern auch über goldene Streifen und Akzentstickereien an den Sitzen sowie Türinnentafeln. Das Armaturenbrett weist Zierelemente aus Karbon auf.

Ford-Werke GmbH Durch die goldenen Felgen schimmern rot lackierte Bremssättel.

Technisch bleiben die Vertreter der Gold Edition jedoch ein ganz normaler Ford Puma ST. Der 1,5-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner leistet weiterhin 200 PS und beschleunigt den dynamischen Crossover in 6,7 Sekunden von null auf hundert km/h. Hinzu kommen weitere Dreingaben wie verschiedene Fahrmodi (darunter "Sport" und "Rennstrecke"), ein Sperrdifferenzial, patentierte Force-Vectoring-Federn sowie verschiedene Lenkungs- und Dämpfer-Parameter.

Limitierung und Preis? Bisher unbekannt!

Auf welche Anzahl an Fahrzeugen die Gold Edition des Ford Puma ST limitiert ist, ist bisher ebenso unbekannt wie der Preis der Sonderserie. Der Bestellstart ist für das Jahresende 2021 geplant.

Fazit

Bei der Gestaltung und Namensgebung des Ford Puma ST in der Gold Edition hat Ford seine Social-Media-Community mitbestimmen lassen. Wie die ersten Fotos zeigen, scheint diese durchaus geschmackssichere Personen zu versammeln.