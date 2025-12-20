Fortnite und Rocket League: BMW baut echten M4 GT3 Evo aus den Videospielen

Mit einem neuen Ausstellungsstück richtet sich BMW Motorsport direkt an die junge, gaming-affine Fangemeinde. Dieser BMW M4 GT3 EVO, bekannt aus den Multiplayer-Spielen Fortnite und Rocket League, ist vom 20. Dezember bis 11. Januar in der BMW Welt in München zu sehen. Das Fahrzeug wurde in Kooperation mit dem TV-Anime Beach gestaltet und ist mit einer entsprechenden Sonderfolierung versehen. Falls Sie jetzt gar nicht wissen, worum es sich bei Bleach, Fortnite und Rocket League handelt, haben wir eine Erklärung weiter unten angefügt.

BMW macht sich in Videogames breit Doch zurück zum Auto: Der hauptsächlich schwarz-weiße BMW M4 GT3 EVO ist Teil des wachsenden Fahrzeugportfolios von BMW in digitalen Spielewelten. Bereits 2023 hatte der Hersteller mit der sogenannten "Hypnopolis"-Kreativinsel den weltweit ersten Car Creator in Fortnite vorgestellt, in dem Spielerinnen und Spieler den BMW iX2 individuell konfigurieren konnten. In Rocket League waren zuvor unter anderem der BMW M240i, der BMW 1er sowie der BMW M3 der ersten Generation vertreten.

Der nun in der BMW Welt ausgestellte Rennwagen orientiert sich gestalterisch am ikonischen Kostüm der Bleach-Hauptfigur Ichigo Kurosaki. Parallel zur Einführung des Fahrzeugs ist zudem ein Sneakermodell von Puma aus der BMW M Motorsport Kollektion erhältlich, das optisch an das Design des BMW M4 GT3 EVO angelehnt ist. Sandra Wittemer, Leiterin der BMW Welt, betont die Verbindung verschiedener Welten: Das Projekt zeige, wie sich Motorsport, digitale Erlebnisse und Design miteinander verknüpfen lassen. Besonders bemerkenswert sei, dass ein Fahrzeug, das viele Nutzer bislang nur aus virtuellen Umgebungen kennen, nun auch physisch erlebbar werde.

Wer jetzt einen Weihnachtsausflug in die BMW Welt planen möchte, dem sei gesagt: An den Feiertagen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar bleibt die Ausstellung geschlossen.

Der überarbeitete BMW M4 GT3 Evo Erst 2025 hat BMW den GT3-Rennwagen grundlegend überarbeitet. Die Karosserie erhält eine kathodische Tauchlackierung, die Gewicht spart und die Balance verbessert. Aerodynamisch optimierte BMW den Evo durch kleinere Außenspiegel, größere vordere Radkästen und einen Heckflügel mit erweitertem Verstellbereich, um Effizienz und Abtrieb feiner abstimmen zu können. Sichtbar neu sind außerdem LCI-Scheinwerfer vorne und hinten. Das Fahrzeug ist von 2025 bis 2031 homologiert, kostet 578.600 Euro netto als Neuwagen bzw. 80.000 Euro netto als Evo-Upgrade für bestehende M4 GT3.

Auch das Fahrwerk und der Antriebsstrang wurden gezielt auf Langstreckenanforderungen wie die Nordschleife abgestimmt. Neue Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse, größere hintere Bremsscheiben sowie ein leichter einstellbares Differenzial sollen Reifen- und Bremsverschleiß reduzieren und die Fahrbarkeit verbessern. Zusätzlich bleibt an unlackierten Karbonflächen bewusst Gewicht eingespart. Der M4 GT3 Evo soll damit konstanter, effizienter und robuster über lange Distanzen agieren und ab 2025 die sportlichen Hoffnungen von BMW im internationalen GT3-Sport tragen.

Was ist Fortnite?

Seit 2017 international beliebt: Koop-Suvival-Shooter Fortnite.

Fortnite ist ein weltweit extrem populäres Online-Videospiel, das vor allem für seinen Battle-Royale-Modus bekannt ist: Bis zu 100 Spieler landen gleichzeitig auf einer bunten, sich ständig verändernden Insel und kämpfen gegeneinander, bis nur noch eine Person oder ein Team übrig bleibt. Besonderheit von Fortnite ist die Kombination aus klassischem Shooter-Gameplay und einem schnellen Bau-System, mit dem Spieler in Echtzeit Wände, Rampen oder Türme errichten können, um sich zu schützen oder taktische Vorteile zu erlangen. Ergänzt wird das Spiel durch einen auffälligen Comic-Stil, regelmäßige Updates, Events, Kooperationen mit Filmen, Musikern und Marken sowie verschiedene Spielmodi, was Fortnite weit über ein reines Shooter-Spiel hinaus zu einer Art digitaler Unterhaltungsplattform macht.

Was ist Rocket League? Dabei handelt es sich um ein Mehrspieler-Videospiel, in dem Spieler mit raketenbetriebenen Autos Fußball spielen. Ziel ist es, einen übergroßen Ball durch geschicktes Fahren, Springen, Boosten und Fliegen ins gegnerische Tor zu befördern. Die Matches sind kurz, sehr dynamisch und kombinieren einfache Regeln mit hoher spielerischer Tiefe, weshalb Rocket League sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für den E-Sport extrem beliebt ist. Das Spiel setzt stark auf Teamplay, schnelle Reaktionen und präzise Fahrzeugkontrolle und ist auf nahezu allen Plattformen verfügbar.

Rocket League Mit Raketenautos Fußball spielen; Rocket League.

Was ist Bleach? Bleach ist eine japanische Anime-Fernsehserie, die auf dem gleichnamigen Manga von Tite Kubo basiert und Action, Fantasy und Drama verbindet. Im Mittelpunkt steht der Teenager Ichigo Kurosaki, der die Kräfte eines sogenannten Shinigami (Totengott) erhält und fortan die Aufgabe hat, Menschen vor bösen Geistern namens Hollows zu schützen und die Seelen Verstorbener ins Jenseits zu geleiten. Die Serie zeichnet sich durch spektakuläre Schwertkämpfe, eine komplexe Mythologie mit verschiedenen spirituellen Welten sowie eine große Anzahl markanter Charaktere aus und zählt zu den bekanntesten und einflussreichsten Shōnen-Anime der 2000er-Jahre.