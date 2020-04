Dieser Panzer sieht aus wie ein Lincoln Navigator Zwei Handgranaten gleichzeitig - kein Problem

INKAS aus dem kanadischen Toronto panzert mit Vorliebe große SUV. Jetzt haben die Kanadier auch eine Panzerversion des Lincoln Navigator L im Angebot. Der Navigator L ist von Hause aus schon kein leichter SUV: 2,7 Tonnen bringt der Brocken auf die Waage. Gepanzert wiegt er 4,5 Tonnen und soll einiges aushalten.

INKAS Ja, so sieht der Lincoln Navigator L auch aus, wenn er nicht gepanzert ist.

Luxus hinter dicker Schale

Dem kanadischen Hersteller selbst ist es am wichtigsten, dass der Lincoln von außen seinen Serien-Geschwistern sehr ähnlich sieht. Und innen gibt es aufgrund des langen Radstandes viel Platz. Außerdem ist der Innenraum luxuriös ausgestattet und erinnert nicht an karg funktionale Militärfahrzeug-Innenräume. Der Fahrer erhält Informationen über das Headup-Display, die Massage-Ledersitze sind klimatisiert und ein Hi-Fi-System mit 20 Lautsprechern sorgt für sauberen Klang in der gepanzerten Stube.

INKAS In der gepanzertes Stube bleibt das Serien-Cockpit des Navigator erhalten.

Beschussfest und handgranatensicher

Die Panzerung des INKAS Navigator L hält Geschossen vom Kaliber 7,62 × 51 mm NATO stand und auch zwei gleichzeitig explodierende Handgranaten können sie nicht knacken. Gut zu sehen ist die Panzerung beim Öffnen der Hecktür – hinter ihr verbirgt sich eine weitere Tür, die optisch stark an militärische Panzerfahrzeuge erinnert. Um das unbezifferte Mehrgewicht komfortabel aufzufangen, haben die INKAS-Ingenieure die Radaufhängungen verstärkt. Außerdem rollt der Navigator auf Reifen mit Notlaufeigenschaften. Eine optisch und akustisch arbeitende Signalanlage gehört zum Umbauumfang. Den 456-PS-V6-Turbomotor mit einem maximalen Drehmoment in Höhe von 691 Newtonmeter tastet INKAS nicht an.

Der INKAS Lincoln Navigator im Video.

1:07 Min.

Der Lincoln Navigator ist ab sofort verfügbar, sein Einstiegspreis beträgt 150.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 137.306 Euro), was ungefähr dem Doppelten des Serienmodell-Basispreises entspricht. Mit zusätzlicher Luxusausstattung geht es locker hoch bis 250.000 Dollar (228.844 Euro), wie INKAS stolz betont.

Fazit

INKAS baut Panzerfahrzeuge, die gerade noch nach Pkw aussehen – eine noch stärkere Panzerung wäre mit einer deutlichen Militärfahrzeug-Optik verbunden. Und der kanadische Hersteller steht in einem heftigen Wettbewerb mit anderen Panzerungs-Spezialisten und Serienherstellern wie Mercedes, BMW, Audi und Land Rover, die Panzerungen ab Werk anbieten.