GR Yaris Morizo RR: Motorsport-Technik für die Straße

Der GR Yaris Morizo RR wurde mit einer speziell abgestimmten Fahrwerksgeometrie ausgestattet, die auf den anspruchsvollen Bedingungen des Nürburgrings basiert. Die Dämpfer wurden so optimiert, dass sie sowohl auf unebenen Straßen als auch im Alltag eine hohe Stabilität gewährleisten. Ergänzt wird dies durch eine modifizierte elektrische Servolenkung, die präzises Handling ermöglicht.

Exklusiver 4WD-Modus Ein Highlight des Morizo RR ist der exklusive 4WD-Modus, der den bisherigen Gravel-Modus ersetzt. In der neuen Einstellung wird die Kraftverteilung dauerhaft auf 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse festgelegt, was für eine optimale Traktion sorgt. Diese Technologie wurde direkt aus den Erfahrungen des 24-Stunden-Rennens abgeleitet.

Aerodynamik und Design Das Sondermodell verfügt über einen verstellbaren Carbon-Heckflügel, der zusätzlichen Abtrieb erzeugt. Weitere aerodynamische Elemente wie Frontspoiler, Seitenschweller und eine Motorhaube aus Carbonfaser unterstreichen den sportlichen Charakter. Die exklusive Lackierung in "Gravel Khaki" und mattebronze Räder runden das Design ab.

Innenraum mit Motorsport-DNA Im Cockpit setzt Toyota auf funktionale Details aus dem Rennsport. Ein suede-bezogenes Sportlenkrad mit reduziertem Durchmesser und speziell angepasste Schaltwippen sorgen für ein authentisches Fahrerlebnis. Gelbe Akzente im Innenraum und eine nummerierte Plakette mit Morizo-RR-Logo betonen die Exklusivität.

Limitierte Verfügbarkeit und Preis Der GR Yaris Morizo RR wird weltweit auf 200 Exemplare begrenzt. In Japan erfolgt der Verkauf über ein Losverfahren, während in Europa ausgewählte Märkte bedient werden. Preise wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben, doch Experten schätzen einen Einstiegspreis von mindestens 70.000 Euro.