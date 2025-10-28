Honda NSX Restomod: Japan-Supercar bekommt zweite Chance

Als der Honda NSX 1990 auf den Markt kam, war er das erste Serienauto, das vollständig aus Aluminium gefertigt wurde. Heute gilt der Mittelmotor-Sportwagen aus Japan als Kult- und Sammlerfahrzeug. Das schützt den Zweitürer allerdings nicht davor, Begehrlichkeiten bei Restomoddern zu wecken.

Pininfarina zeichnet JAS Motorsport aus Mailand, seit 1998 wegen zahlreicher gemeinsamer Rennaktivitäten eng mit Honda verbandelt, kündigt eine modernisierte Version des NSX an. Die Basis für das Restomod-Projekt liefert die erste NSX-Generation (siehe Fotoshow), die von 1990 bis 1997 gebaut wurde. JAS Motorsport verspricht ein Grand-Touring-Konzept, das leistungsstark, perfekt ausbalanciert und zudem gleichermaßen auf der Straße und der Rundstrecke zu Hause ist.

Für die modernisierte Linienführung holen sich die Mailänder Pininfarina ins Boot. Das renommierte Designhaus soll die NSX-Linien modernisieren. Die komplett neue Karosserie wird dann aus Kohlefaserlaminat gefertigt. Pininfarina soll aber auch die Überarbeitung des Interieurs verantworten.

V6-Sauger mit Schaltgetriebe Für eine zeitgemäß aufgewertete Technik sorgt JAS Motorsport mit seiner umfassenden Rennsporterfahrung selbst. Beim Antrieb soll es beim Honda-Dreiliter-V6-Saugmotor bleiben. Der wird von den Mailändern aber kräftig überarbeitet. Für den Kraftfluss an die Hinterräder sorgt ein optimiertes, manuelles Sechsganggetriebe.

JAS Motorsport Die modernisierte Carbon-Karosserie zeichnet Pininfarina.