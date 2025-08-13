Hyundai Kona Modellpflege: Mehr Leistung zum gleichen Preis

Im Jahr 2023 ging der aktuelle Hyundai Kona an den Start, zum Modelljahr 2026 erhält der kleine SUV jetzt eine Modellpflege. Die betrifft allerdings nur die Versionen mit Verbrenner- und Hybridantrieben. Zudem optimieren die Koreaner die Ausstattungsstruktur für den Kona.

Überarbeitetes Ausstattungsangebot Die Einstiegsvariante Select bleibt unverändert bestehen. Sportlich orientierte Kunden will Hyundai mit den Versionen N Line und neu N Line X abholen. Steht der Kundschaft der Sinn eher nach Komfort, dann rücken die Varianten Trend und Prime in den Fokus. Die neue Top-Ausstattung N Line X bietet Sitzheizung vorn, beheizbares Lenkrad, Regensensor, Zwei-Zonen-Klimaautomatik (nur im Funktions-Paket Verbrenner), elektrische Heckklappe, LED-Lichtband an der Front, Voll-LED-Projektionsscheinwerfer und LED-Blinker an Front und Heck, das komplette Assistenz-Paket sowie ein Bose-Soundsystem. Für die Aufpreisliste bleiben da nur noch das Glas-Schiebedach, die Dachlackierung in Schwarz und das Sitzkomfort-Paket N Line.

Im Umfang aufgewertet werden darüber hinaus die Ausstattungen Prime und N Line.

Beim Motorenangebot hat Hyundai umfangreich nachgelegt. Alle Motoren treten mit mehr Leistung an. Der Einliter-Basis-Turbobenziner legt um 15 auf nun 115 PS zu. Der 1,6-Liter-Turbobenziner leistet statt bislang 138 nun 150 PS. Die stärkere Leistungsvariante legt von 170 auf 180 PS zu. Der Kona Hybrid erhält ebenfalls einen leistungsstärkeren Motor und steigert sich um 9 PS auf 138 PS.