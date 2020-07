Hyundai Santa Fe N Performance Sportliche Anbauteile für den SUV

Ein SUV muss nicht nur typische SUV-Attribute haben, viele Kunden wünschen sich ihren SUV auch sportlich positioniert – zumindest optisch. Hyundai bietet für den neuen Santa Fe jetzt ein N Performance-Paket an, das entsprechende Akzente für das Ex- und das Interieur liefert. Vorgestellt wurden die Teile jetzt in Südkorea, wo sie auch noch in 2020 in den Verkauf gehen. Ob sie auch auf anderen Märkten angeboten werden, ist noch nicht gesichert.

Umfassendes Aeropaket

Zum Exterieur-Umfang zählen neu geformte Schürzen an Front und Heck, ein kleiner Heckspoiler, speziell geformte 21-Zoll-Leichtmetallräder, eine aufgewertete N Performance-Bremsanlage, ein Karbon-Diffusor mit Vierrohr-Abgasanlage am Heck, Radlauf- und Schwellerverbreiterungen, Karbon-Cover für die Außenspiegel sowie ein neu gezeichneter Kühlergrill. Am Showcar treten die Anbauteile in einem Farbmix aus Schwarz und Kupfer an.

Hyundai Das N Performance-Paket macht den SUV nicht sportlicher, lässt ihn aber sportlicher aussehen.

Karbon-Akzente im Innenraum

Die N Performance-Linie findet aber auch mit ausgewählten Teilen im Innenraum Niederschlag. Alle Passagiere thronen auf Sportsitzen, die mit einem Leder/Alcantara-Mix bezogen und rautengesteppt sind. Die Vordersitze tragen zudem eine Echtkarbon-Rückenschale. Karbon findet sich auch als Applikation auf dem Lenkrad, den Türtafeln und der Mittelkonsole wieder. Die Armaturentafel hüllt sich in Alcantara.

Fazit

Wettbewerber verdienen mit ihren Sport-Zusatz-Paketen gutes Geld. Hyundai setzt mit seinem N Performance-Label auf das gleiche Pferd.