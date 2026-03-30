Infiniti QX65 Premiere: Luxus-SUV-Coupé für die Mittelklasse

Mit dem Infiniti QX65 erweitert Infiniti sein Portfolio um ein neues SUV-Coupé in der gehobenen Mittelklasse. Das Modell ergänzt damit das SUV-Coupé-Angebot der Marke um ein weiteres Modell, bislang war der QX55 der einzige Vertreter dieses Genres im Infiniti-Programm. Technisch basiert der QX65 weitgehend auf dem Infiniti QX60, verzichtet jedoch logischerweise auf die dritte Sitzreihe.

Sportlicher Auftritt Die Karosserie folgt einer klassischen Fastback-Silhouette mit lang gestreckter Dachlinie, die in einen integrierten Dachspoiler übergeht. Breite Spurweite, weit außen positionierte Räder und stark herausgeformte Radhäuser prägen die Proportionen.

Auffällig ist die dreidimensional gestaltete Front mit einer großflächigen Kühlergrillstruktur, deren Muster an Bambus erinnern soll. Schmale LED-Leuchten mit markentypischer Lichtsignatur prägen die Front. Am Heck spannt sich ein durchgehendes Leuchtenband über die gesamte Fahrzeugbreite. Der Heckscheibenwischer ist im Dachspoiler integriert.

Eine Besonderheit im Farbprogramm ist der neu entwickelte Rotton "Sunfire Red", der mit goldbeschichteten Glaspartikeln arbeitet. Die Lackierung wird in mehreren Schichten aufgetragen und erzeugt je nach Lichteinfall unterschiedliche Reflexionen. Serienmäßig rollt der QX65 je nach Ausstattung auf 20- oder 21-Zoll-Rädern.

Innenraum vom QX60 Im Innenraum übernimmt das Modell weitgehend die Architektur des QX60. Zwei jeweils 12,3 Zoll große Displays sind für Instrumente und Infotainment zuständig. Das System integriert Google-Dienste direkt ins Fahrzeug, darunter Navigation und Sprachsteuerung. Ergänzt wird die Konnektivität durch kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie mehrere USB-C-Anschlüsse und eine induktive Ladeschale nach Qi2-Standard. Optional steht eine Ambientebeleuchtung mit 64 Farben zur Verfügung.

Die zweite Sitzreihe ist verschiebbar, neigungsverstellbar und umklappbar ausgeführt. Je nach Sitzkonfiguration verspricht Infiniti rund 1.000 bis 1.900 Liter Kofferraumvolumen.

Je nach Ausstattung kommen unterschiedliche Audiosysteme zum Einsatz, die in Zusammenarbeit mit Klipsch entwickelt wurden. In höheren Ausstattungen sind bis zu 20 Lautsprecher und eine Leistung von 1.200 Watt möglich. Ergänzend gibt es eine Funktion zur individuellen Klanganpassung, die das Hörprofil der Insassen berücksichtigt, sowie ein System mit in die Kopfstützen integrierten Lautsprechern für getrennte Audiozonen.

Vierzylinder mit 268 PS Angetrieben wird der QX65 von einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor. Das Aggregat leistet 268 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 363 Nm bereit. Die Kraftübertragung erfolgt über ein neunstufiges Automatikgetriebe, Schaltwippen am Lenkrad sind serienmäßig. Ebenfalls serienmäßig ist ein Allradsystem, das die Kraftverteilung je nach Fahrsituation variabel anpasst. Die maximale Anhängelast beträgt rund 2,7 Tonnen.

Im Bereich Fahrerassistenz bietet das Modell eine breite Palette serienmäßiger Systeme, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhaltefunktionen und Notbremsassistent. Optional ist ein erweitertes System verfügbar, das unter bestimmten Bedingungen freihändiges Fahren auf Autobahnen erlaubt. Ergänzt wird das Angebot durch Kamerasysteme mit Rundumsicht sowie Funktionen, die den Bereich unmittelbar vor und unter dem Fahrzeug sichtbar machen.

Markstart und Preis Der QX65 wird in drei Ausstattungslinien angeboten, die sich in Designdetails und Komfortumfang unterscheiden. Die Preise starten in den USA bei umgerechnet rund 50.000 Euro. Produziert wird das Modell im Werk Smyrna im US-Bundesstaat Tennessee, der Marktstart ist für den Sommer vorgesehen.