John Deere 8R Traktor Premiere mit 634 PS: Stärkster Standard-Traktor der Welt vorgestellt

John Deere hat die Großtraktoren der Baureihe 8R und 8RX erneuert. Die neue 8R- und 8RX-Serie von John Deere bringt erstmals über 600 PS in einen klassischen Standardtraktor. Der 8RX 540 erreicht mit Boost 634 PS, während die kleineren Varianten 440 und 490 PS bieten. Ein 13,6-Liter-Motor treibt alle an. Damit schlägt der neue "Johnny" den bisherigen Leistungskönig von Fendt, den 1050 Vario. Drei Modelle stehen zur Verfügung: die Versionen mit 440, 490 und 540 PS Nennleistung. Besonders der 8RX 540 fällt auf, denn mit dem Intelligent Power Management, dem Boost-System des Herstellers, steigt die Leistung kurzfristig auf 634 PS. Das ist der höchste Wert, den ein Standardtraktor derzeit in Serie erreicht. Die beiden schwächeren Varianten nutzen exakt denselben Motor und dieselbe Technik, liefern aber jeweils weniger Spitzenleistung – 524 PS beim 440er und 579 PS beim 490er-Modell.

Mehr Power Im Mittelpunkt der neuen 8er steht der JD14-Motor von Deere Power Systems. Der Sechszylinder mit 13,6 Litern Hubraum ersetzt das bisherige 9-Liter-Aggregat und bringt spürbar mehr Dampf unter die Haube. Ein Turbolader mit Wastegate und eine gekühlte Abgasrückführung sorgen für die nötige Leistung und saubere Abgase. Die Nennleistung liegt beim Topmodell 8RX 540 bei 594 PS, das maximale Drehmoment bei 2.695 Newtonmetern bei 1.400 Umdrehungen pro Minute. Der konstante Leistungsbereich erstreckt sich von 1.450 bis 1.900/min, was für gleichmäßigen Zug mit schweren Geräten sorgt. Der gleiche Motor kommt auch in den kleineren Varianten zum Einsatz, die Steuer-Software und der Boost-Regler passen die Leistung an. Bei allen Modellen bleibt der Hubraum identisch, sodass der 440er und der 490er dieselbe Grundcharakteristik zeigen, nur mit geringeren Spitzenwerten.

Alle Traktoren der neuen Serie erhalten serienmäßig das stufenlose eAutoPowr-Getriebe. Es arbeitet elektromechanisch und verzichtet auf einen großen Teil der hydraulischen Komponenten früherer Modelle. John Deere gibt an, dass dadurch bis zu acht Prozent mehr Leistung tatsächlich an den Rädern oder Raupen ankommt. Für die Radversionen 8R gibt es erstmals die Option auf 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei 1.440/min erreicht der Traktor diese Marke, bei 1.200/min sind es bereits 50 km/h. Die 8RX-Raupenversionen bleiben auf 40 km/h begrenzt.

Was ist ein Standard-Traktor? Standardtraktoren wie der John Deere 8R unterscheiden sich deutlich von noch größeren und leistungsstärkeren Modellen wie dem John Deere 9RX. Die 8er-Serie behält das klassische feste Chassis mit gelenkter Vorderachse. Dadurch bleibt der Traktor wendig und eignet sich auch für Straßenfahrten oder enge Wendeflächen. Die 9RX-Modelle hingegen sind als Knicklenker ausgelegt, deutlich größer und auf maximale Zugkraft in der reinen Großflächenarbeit ausgelegt. Sie erreichen weit über 800 PS, brauchen aber mehr Platz zum Manövrieren und sind nicht für schnelle Feld-zu-Feld-Fahrten gedacht. Ein zentrales neues Merkmal ist die Vorderachsfederung. John Deere nennt sie Heavy-Duty Independent Link Suspension, kurz HD ILS. Sie arbeitet mit Einzelradaufhängung und passt die Dämpfung automatisch an Kurvenlage, Geschwindigkeit und Last an. Wank- und Nickbewegungen sollen so deutlich geringer ausfallen. Der Wendekreis beträgt trotz des langen Radstands von 3,35 Metern nur sieben Meter. Auf der Hinterachse der Radmodelle passen Reifen mit bis zu 2,30 Meter Durchmesser, vorne bis 1,85 Meter.

Die Kabine wurde ebenfalls überarbeitet. Die 8RX-Modelle erhalten die größere CommandView 4 Plus-Variante mit mehr Beinfreiheit und besserem Rundumblick. Ein neues kleines Display in der Armlehne steuert Komfortfunktionen wie Klima, Sitz und Radio. Zwei Fahrhebel-Optionen stehen zur Wahl: ein Basishebel für Standardaufgaben und eine Pro-Version mit erweiterten Tasten für versiertes Fahrpersonal. Eine optionale Motorbremse liefert bis zu 400 PS Bremsleistung und greift automatisch ein, sobald die Sollgeschwindigkeit überschritten wird.

Tank mit über 1.000 Liter Große Tanks – 936 Liter beim 8R und bis 1.123 Liter beim 8RX – ermöglichen Einsatzzeiten von bis zu 14 Stunden bei hoher Last. Eine ab Werk verfügbare Reifendruckregelanlage für Vorder- und Hinterachse arbeitet mit nur einer Leitung pro Achsnabe und soll haltbarer sein als frühere Systeme.

Die neuen 8R- und 8RX-Traktoren werden im Werk Waterloo in den USA gebaut. Offizielle Preise hat der Hersteller nicht genannt, in diesem Leistungssegment dürfen sich Kunden allerdings auf einen Bereich von 600.000 Euro aufwärts je nach Konfiguration einstellen.