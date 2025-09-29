KGM Torres Essential: Großer SUV mit Topausstattung zum Dacia Preis

SUV-Sonderangebot aus Südkorea: Die ehemals als SsangYong bekannte Marke KGM (KG Mobility) legt ihre Sondermodelle unter dem Namen Essential neu auf. Tivoli, Korando und Torres gibt es damit zum Sonderpreis. Vor allem der Torres als großer Familien-SUV ist dabei einen Blick wert.

Benziner oder Vollhybrid Auf einer Länge von 4,71 Metern bietet der KGM Torres viel Platz für Fahrer und Passagiere vor einem üppigen Kofferraum mit 703 Litern Volumen. Zwei Motorvarianten stehen zur Wahl. Die Basis bildet ein 1,5 Liter großer Turbo-Benziner mit 163 PS. Alternativ zum manuellen Sechsgang-Getriebe kann er mit Wandler-Automatik bestellt werden, außerdem ist dann auch ein Allradantrieb zubuchbar. Neu im Programm, und auch für die Sonderserie Essential erhältlich, ist der Vollhybrid mit 150 kW (204 PS) Systemleistung und Frontantrieb.

Im Format entspricht der Torres also Mitbewerbern wie Škoda Kodiaq, Toyota RAV oder VW Tayron. Der Preis des Sondermodells liegt aber deutlich darunter. 28.990 Euro kostet der Torres Essential als Benziner mit Schaltgetriebe. Wer Automatik und Allradantrieb dazu konfiguriert, kommt auf 33.190 Euro. Der Hybrid Essential steht mit 32.990 Euro in Konfigurator und Preisliste der Asiaten. Die genannten Mitbewerber sind deutlich teurer. Ein Skoda Kodiaq Selection mit 150 PS starkem Mildhybrid-Benziner liegt rund 11.000 Euro über dem Torres Hybrid. Der Südkoreaner liegt beinahe auf dem Preisniveau des anerkannten Lieblings aller Schnäppchenkäufer Dacia Bigster. In der gehobenen Ausstattungslinie Journey als Hybrid kostet der Rumäne als Hybrid 155 ab 30.790 Euro.

Die Serienausstattung des KGM Torres Essential ist, trotz der – verhältnismäßig – niedrigen Preise, recht komplett. Zum Paket, das auf der Ausstattungslinie Bliss basiert, gehören neben Navigationssystem, (kabelgebundender) Smartphone-Integration für Apple CarPlay und Android Auto sowie einer Zweizonen-Klimaautomatik und Einparksensoren an beiden Enden der Karosserie, Rückfahrkamera, Heizung für Vordersitze und Lenkrad und ein schlüsselloses Zugangssystem. Beim Benziner mit Automatik und beim Hybrid fährt auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit. Schwarzes Kunstleder wurde über die Sitze geworfen und mit kupferfarbenen Kontrastnähten aufgerüscht. Einziges Extra ist die Metalliclackierung für 700 Euro.