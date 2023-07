Die Gelände-Gene hat der aktuelle Sportage zwar weitgehend verloren, dafür an Marktanteilen gewonnen: Die fünfte Generation des inzwischen in die Mittelklasse aufgestiegenen SUV ist ein weltweiter Bestseller und wird für Europa im slowakischen Kia-Werk in Žilina gebaut.

Wenigstens am Start ist was los

Der Sportage 30th Edition ist in mehreren gedeckten Metallic-Tönen und in Weiß verfügbar, die Polster- und Verkleidungsfarbe des Interieurs kann aus schwarz und dunkelgrün gewählt werden. Optional kann der Jubiläums-SUV noch mit einem besonders hochwertigen Soundsystem von Krell, einem speziellen Kamerasystem zur Fahrzeugüberwachung, einem 360-Grad-Kamerasystem und einem Panorama-Glasdach ausgestattet werden. Der Preis beträgt umgerechnet rund 31.900 Euro.

In Europa ist derzeit nicht geplant, den Sportage 30th Edition anzubieten, wie uns eine Kia-Sprecherin auf Nachfrage mitteilte. In Europa ging der Sportage ohnehin erst ein Jahr später als in Korea an den Start, weshalb möglicherweise 2024 ein ähnliches Jubiläumsmodell für den deutschen Markt aufgelegt wird.