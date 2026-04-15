Kia Sportage Black Edition Sondermodell: Der punktet mit Schwarz und Preisvorteil

Zum Modelljahr 2026 hatte Kia den Sportage bereits umfangreich aufgewertet. Jetzt locken die Koreaner Kunden zusätzlich mit einem Sondermodell des aufgefrischten SUV. Das Black Edition getaufte Sondermodell hebt sich vom Grundmodell durch ein exklusives Styling mit vielen schwarzen Karosserieelementen ab, verfügt bereits serienmäßig über eine luxuriöse Komfort- und Hightech-Ausstattung und ist mit Benzin- oder Hybridantrieb sowie als Fronttriebler oder Allradler erhältlich.

Schwarze Akzente außen und innen Zu den Karosseriedetails in Schwarz oder Hochglanzschwarz gehören neben den 19-Zoll-Leichtmetallfelgen Zierleisten an Front, Seiten und Heck sowie unterhalb der Seitenfenster, das Unterfahrschutz-Design vorn und hinten, die Dachreling und die Außenspiegelkappen. Auch das Kia-Logo und der Modellschriftzug sind in Schwarz gehalten. Optional zu haben ist eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach, die ansonsten der Sportage-Topversion GT-Line vorbehalten ist. Insgesamt stehen für das Sondermodell sechs ein- und fünf zweifarbige Lackierungen zur Wahl.

Das Interieur knüpft mit einem schwarzen Dachhimmel und schwarzen Säulenverkleidungen an die dunklen Akzente des Außendesigns an. Hinzu kommt eine aufgewertete Serienausstattung. Dazu gehören schwarze Sitzbezüge aus Echtleder und Veloursleder-Imitat mit Nähten in Kontrastfarbe (für Benziner wahlweise auch aus Ledernachbildung in Hellgrau, je nach gewählter Sonderausstattung), elektrisch einstellbare Vordersitze, Sitzheizung vorn und hinten, Ambientebeleuchtung und eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind außerdem unter anderem Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Smart-Key, induktive Smartphone-Ladestation, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, Regensensor, Dämmerungssensor, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Privacy-Verglasung ab der B-Säule und eine neigungsverstellbare, dreigeteilte Rücksitzlehne.

Benziner und Hybrid Auf der Antriebsseite stehen für das dunkle Sondermodell 2WD- und AWD-Versionen des 1,6-Liter-Turbobenziners und des Hybrids zur Verfügung. Der 1.6 T-GDI kommt seit der Modellüberarbeitung in zwei Versionen zum Einsatz: Im Fronttriebler mit 150 PS und im Allradmodell mit 180 PS. Im 1.6 T-GDI Hybrid steht eine Gesamtleistung von 239 PS bereit. Alle Motorisierungen der Black Edition verfügen über automatische Getriebe, die Benziner über ein Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT), der Hybrid über eine Sechs-Stufen-Automatik.

Der Kia Sportage Black Edition ist ab sofort erhältlich. Als Benziner mit Frontantrieb kostet der SUV ab 42.550 Euro. Als Hybrid – ebenfalls mit Frontantrieb – starten die Preise ab 45.900 Euro. Den Preisvorteil beziffern die Koreaner auf jeweils rund 1.000 Euro. Die Auslieferungen starten ab Ende Mai 2026.