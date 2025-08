Kia Tasman Pick-up: SUV-Variante ist bereits in Planung

Mit dem Tasman hat Kia gerade erst seinen ersten Pick-up an den Start gebracht. Der auf einem klassischen Leiterrahmen aufbauende Kia Tasman will kein Lifestyle-Truck sein, sondern ein echtes Arbeitstier. In den Märkten Australien und Mittlerer Osten ist der Tasman bereits zu haben. Weitere internationale Märkte sollen folgen.