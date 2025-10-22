Kia Telluride 2026: Der Riesen-SUV von Kia kommt neu

Der Telluride ist das größte SUV, das Kia in Nordamerika im Programm hat. Mit einer Länge von rund fünf Metern bietet er Platz für drei Sitzreihen und ist je nach Ausstattung als Sieben- oder Achtsitzer erhältlich. Seit seiner Premiere im Jahr 2019 hat sich das Modell zu einem der meistverkauften Fahrzeuge der Marke in den USA entwickelt. Mit der Vorstellung erster Teaserbilder kündigt Kia jetzt die nächste Generation des Telluride an. Die Enthüllung des neuen Modells ist für den 20. November auf der Los Angeles Auto Show geplant.

Kernigere Optik Die ersten, noch stark abgedunkelten Teaserbilder lassen erahnen, dass Kia den bisher eher rundlich-pummelig gestalteten Familien-SUV künftig mit charakterstarken Kanten versieht. Der neue Telluride zeigt eine aufrecht stehende Front mit klaren Linien und vertikal angeordneten LED-Leuchten. Die Motorhaube wirkt lang und flach, während das Dach durch dunkle Einsätze optisch zu schweben scheint. Die leicht ansteigende Fensterlinie und die betonten, herausgeformten Radhäuser sind in der Draufsicht gut zu erkennen.

Kia Der optische Trick mit den schwarzen Säulen lässt das Dach "schweben".

Während sich das Design deutlich wandelt, dürfte die Technik weitgehend vertraut bleiben. Wie schon das Schwestermodell Hyundai Palisade (zeigen wir in der Fotoshow) wird auch der neue Telluride voraussichtlich mit einem 3,5-Liter-V6 und einem Hybridantrieb auf Basis eines 2,5-Liter-Turbovierzylinders angeboten. Beide Varianten sind mit Front- oder Allradantrieb kombinierbar.

Der Telluride wird noch größer Ein leichtes Größenwachstum gilt als wahrscheinlich. Beim Palisade hat Hyundai den Radstand um fast sieben Zentimeter verlängert, was vor allem den Platzverhältnissen in der dritten Sitzreihe zugutekommt. Es ist zu erwarten, dass Kia diesen Schritt für den Telluride übernimmt. Auch Breite und Höhe könnten moderat zulegen.

Für Kia ist der Telluride in Nordamerika ein echter Erfolg. Obwohl das Modell bereits seit 2019 auf dem Markt ist, steigen die Verkaufszahlen in den USA stetig an. Im Jahr 2024 wurden mehr als 115.000 Einheiten ausgeliefert, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.