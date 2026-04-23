Kimera EVO38 Collezione Martini: Noch spritziger im Wermut-Look

Ein neuer Kimera EVO38 werden Sie sich fragen? Jein. Der Kimera EVO38 wurde bereits 2024 auf dem Genfer Auto Salon vorgestellt. Das Interesse an der extremen Lancia-Interpretation war so groß, dass die 38 geplanten Modelle ziemlich schnell ausverkauft waren. 2026 legt Kimera eine weitere Auflage des EVO38 auf. Dabei werden aber nicht einfach weitere 2024er-Modelle gefertigt. Kimera hat den EVO38 in vielen Bereichen weiterentwickelt. Und weil die legendäre Martini-Lackierung der EVO37 Martini 7 Edition so gut bei den Fans ankam, wird der neue EVO38 gleich mit dieser kombiniert.

Leistung steigt auf 640 PS In der Evolutionsstufe des EV38 erreicht der 2,1 Liter große Biturbo-Vierzylinder eine Leistung von 640 PS und ein maximales Drehmoment von 700 Nm. Möglich wurde die Leistungssteigerung, weil sich das Aggregat jetzt auch mit E85-Sprit füttern lässt. Weitere Feinarbeit am Vierzylinder erhöht zudem dessen Maximaldrehzahl um 500/min auf nun 8.200 Touren. Ein zusätzlicher Ladeluftkühler, der mit kaltem Wasser besprüht wird, temperiert die Ansaugluft leistungsfördernder.

Der optische Fortschritt manifestiert sich durch eine mit Kiemen durchsetzte vordere Haube. Die verbessert die Kühlung des Innenraums und gibt zusätzlich den Blick auf die Fahrwerkstechnik mit liegenden Federbeinen frei. Zusatzscheinwerfer an der Front erinnern die legendären Lancia Rallye-Fahrzeuge. Zudem wurden die Leichtmetallfelgen auf Zentralverschlusstechnik umgestellt.

Martini-Look in drei Varianten Die charakteristische Martini-Lackierung ist in drei verschiedenen Farbvarianten zu haben. Klassisch mit Perlweiß als Grundfarbe, oder eben auch mit Wermutrot und Trockengrün als Basis.

Egal welche Farbe man bevorzugt, wer besitzen möchte, sollte schnell handeln, denn auch von der zweiten limitierten Auflage sind die meisten Exemplare bereits vergeben. Wie hoch die Auflage ist, verrät Kimera nicht. Auch über Preise wird nicht gesprochen.

Und eine weitere Auflage ist bislang nicht geplant. Bei Kimera stehen die Zeichen der Zukunft nämlich auf Pikes Peak und dem neuen K39. Der wird kein Lancia-Retro-Modell mehr, sondern ein völlig eigenständiges Hypercar im Stil der Gruppe 5-Rennwagen aus den 1980er-Jahren, das am 15. Mai auf der Villa D'Este präsentiert werden soll – als Renn- und als Straßenversion. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.