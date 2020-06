Lamborghini Urus Pearl Capsule Extrem knallige Designedition

Wenn einen der Automobil-Geschmack zu einer Lamborghini Urus führt, dann steht man gerne im Fokus der Öffentlichkeit. Noch mehr Aufmerksamkeit erregt der Sport-SUV, wenn er mit der jetzt vorgestellten Personalisierungsoption Designedition Pearl Capsule ausgestattet wird.

Exklusive, zweifarbige Gestaltung

Das von der Designabteilung Lamborghini Centro Stile kreierte Paket setzt auf ein zweifarbiges Exterieur das wahlweise mit einem Vierschicht-Perleffekt-Hochglanzlack in den Farbtönen Giallo Inti (Gelb), Arancio Borealis (Orange) oder Verde Mantis (Grün), jeweils kombiniert mit dem Dach, dem Heckdiffusor, der Spoilerlippe und weiteren Details in Hochglanz-Schwarz, geordert werden kann. Ergänzend werden Sport-Abgasendrohre in Mattgrau und 23-Zoll-Felgen in Hochglanz-Schwarz mit Akzenten in Karosseriefarbe verbaut.

Lamborghini

Die Innenausstattung der Designedition Pearl Capsule setzt auf eine Zweiton-Kombination mit sechseckförmigen Nähten und eingenähtem Logo auf den gelochten Alcantara-Sitzbezügen sowie Details aus Carbonfaser und schwarz eloxiertem Aluminium.

Kleines Update für 2021

Der Urus in der Edition Pearl Capsule, der wie alle Urus zum neuen Modelljahr eine aufgewertete Serienausstattung trägt, ist ab sofort für das Modelljahr 2021 erhältlich. Der Urus Modelljahr 2021 bietet in Sachen Technik, Sicherheit und ADAS mit bis zu zwölfverschiedenen Standardassistenzfunktionen plus Headup-Display eine umfassende Serienausstattung. Zu den maßgeblichen Produktverbesserungen des Urus Modelljahr 2021 zählen das neue Schlüsseldesign und das überarbeitete optionale Parkassistent-Paket mit modernem intelligenten Parkassistenten.

Der Grundpreis für den Lamborghini Urus zum Modelljahr 2021 beträgt 186.134 Euro zuzüglich Steuern.