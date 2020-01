MAN TGX 2020 Weltpremiere Das dicke Ding aus München kommt neu

„TOP SECRET Aufnahmen vom neuen MAN TGX“ verspricht das Youtube-Video, und es fängt verheißungsvoll an. Mit wackeliger Kameraführung pirscht sich ein „Spion“ an einen Containerhafen an, in dem unter schwarzem Tuch verhüllt eine Sattelzugmaschine parkt. Zwei Männer in Overalls sind gerade dabei, das Tuch vom Truck zu ziehen, und dann...

Mit dem originellen Video macht sich MAN ein bisschen über die Zunft der Erlkönig-Jäger lustig, verrät aber auch gleichzeitig, um was es wirklich geht: Am 10. Februar 2020 feiert die neue Generation der TGX-Baureihe Weltpremiere. Die schweren TGX-Trucks sind für den Nutzfahrzeughersteller aus München ein wichtiges Standbein.

Bis zu 640 PS im MAN TGX

Die schwere TGX-Baureihe ist in unzähligen Aufbau-Varianten vom Baustellenfahrzeug bis zur Fernverkehrs-Zugmaschine lieferbar. Aktuell umfasst das Motorenangebot drei Aggregate von 9,0 bis 15,2 Liter Hubraum in neun Leistungsstufen von 330 bis 640 PS. Das stärkste Aggregat mit dem 2014 erstmals präsentierten D3876-Reihensechszylinder bringt es auf 3.000 Newtonmeter Drehmoment.

2017 wurde die MAN TGX-Baureihe zuletzt überarbeitet, nun steht ein Generationswechsel bevor. Dazu werden nicht nur neue, effizientere Antriebe und eine neue Gestaltung erwartet. Auch in Sachen Elektronik und Fahrassistenzsysteme sowie bei der Fahrerhaus-Ergonomie soll viel Fortschritt zur bisherigen TGX-Familie erzielt werden. Mehr dazu gibt es hier bei uns nach der Premiere am 10. Februar.

Produkt-Video MAN TGX aktuelle Baureihe

MAN TGX D38 Truck Promo-Video

3:08 Min.

Fazit

Am 10. Februar 2020 enthüllt MAN die neue schwere Lkw-Baureihe TGX. Auf die Weltpremiere machen die Münchner nun mit einem witzigen Youtube-Video aufmerksam.