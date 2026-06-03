Mazda CX-30: Mehr Farbe, mehr Helfer, mehr Ausstattung

Der kompakte Mazda CX-2030 startete 2019 als Crossover in den deutschen Markt. Zum Modelljahr 2027 spendieren die Japaner gezielte Aufwertungen bei Design, Technologie und Komfort.

Aufgewertete Assistenten und Ausstattungen Beim im Mazda i-Activsense System genannten Assistenzsystempaket lässt sich jetzt per Knopfdruck am Lenkrad die von der Verkehrszeichenerkennung erkannte Geschwindigkeit direkt in den adaptiven Tempomat übernehmen. Neu ist außerdem eine Abbiegeerkennung an Kreuzungen sowie eine Motorraderkennung für den Notbrems- und den Spurwechselassistenten. Die Funktionen Sekundärkollisionsvermeidung und der Aufmerksamkeitsassistent werden bereits in der Basisausstattung Prime-Line Serie.

Zudem erhält die Prime-Line-Variante im Innenraum verschiedene optische Aufwertungen wie eine Mittelkonsole in mattem Schwarz, Seitenscheibenzierleisten in Schwarz und neue LED-Tagfahrleuchten. Center-Line wird um eine Mittelkonsolenbeleuchtung aufgewertet. Die Exclusive-Line punktet neu mit einer silbernen Dachreling sowie einer 360-Grad-Kamera mit See-Through-View. In der Takumi-Variante ergänzen neue schwarze Dekorelemente das Cockpit; die vorderen Sitze sind nun belüftet.

Komplett neu ist die Ausstattungslinie Homura Plus, die auf der Version Homura aufbaut. Mehrwert bieten hier ein weiterentwickeltes Matrix-LED-Lichtsystem, eine 360-Grad-Kamera, eine Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für den hinteren Querverkehr, Sitze mit schwarzer Teilbelederung, elektrischer Einstellung (Fahrer) und Sitzheizung vorn, eine schwarze Mittelkonsole, neue Innenraumapplikationen in Gunmetal sowie ein Bose-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Äußerlich setzt Homura Plus wie auch Homura auf eine schwarz gehaltene Karosseriedetails und Schriftzüge.

Für mehr Farbauswahl sorgt der um die Farbtöne Aero Grey und Zinc Green erweiterte Lackfächer.

Neues Sondermodell, unveränderter Grundpreis Und wer im Standardausstattungsprogramm nicht fündig wird, kann zum neuen Sondermodell Makoto greifen. Zu den Highlights zählen unter anderem Sitzbezüge aus Kunstleder in Weiß und Hellgrau, ein Armaturenträger mit hellgrauer Veloursledernachbildung, ein Schlüsselcover in gebürstetem Silber und Fußmatten mit Makoto-Emblem und Kontrastnaht. Zur weiteren Sonderausstattung zählen eine 360-Grad-Kamera, ein Bose-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern, schwarze 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie schwarze Exterieur-Details im Homura-Stil. Zu haben ist das Sondermodell ab 34.440 Euro; Mazda verspricht einen Preisvorteil von 1.000 Euro.

Darüber hinaus startet der aufgewertete CX-30 , der weiterhin mit den bekannten Benzinern mit 140 und 186 PS angeboten wird, zu Preisen ab unverändert 29.990 Euro.