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Mazda MX-5: So wird der Klassiker noch besser

Mazda MX-5
So wird der Klassiker noch besser

Mit aufgewerteten Ausstattungen und einem neuen Sondermodell fährt der Mazda-Roadster ins neue Modelljahr. Aber auch an Leistung und Preis wurde gedreht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.06.2026
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Mazda MX-5 Modelljahr 2027
Foto: Mazda

Seit 35 Jahren ist der MX-5 eine feste Roadster-Größe im Automobilmarkt. Zum Modelljahr 2027 werten die Japaner die aktuelle Modellgeneration weiter auf. Die Ausstattungslinie Homura erhält eine Reihe von Neuerungen, zudem ergänzt das Sondermodell Yakudo das Cabrio-Angebot.

Mehr Ausstattung, mehr Power

Wer einen MX-5 ordert und bei der Ausstattungslinie Homura sein Kreuzchen setzt, erhält mit dem neuen Modelljahr zusätzlich ein Bilstein-Sportfahrwerk, eine Domstrebe vorn und schwarz lackierte 16-Zoll-Leichtmetallfelgen von Rays.

Neu im Farbfächer für alle MX-5-Modelle findet sich die Außenfarbe Zinc Green. Die Metallic-Lackierung ist allerdings erst ab Anfang 2027 verfügbar, während das Modelljahr 2027 bereits im Oktober 2026 startet.

Nachjustiert hat Mazda auch die 1,5-Liter Skyactiv-G-Antriebsvariante. Eine neue Abstimmung sorgt für 136 PS und 155 Nm, mithin 4 PS und 3 Nm mehr als bislang. Begleitend soll sich auch die Motorakustik verändert haben. Neu an Bord von allen MX-5 ist außerdem ein Aufmerksamkeitsassistent.

Neues Sondermodell, gestiegene Preise

Sondermodell-Freunde dürfen sich über den MX-5 Yakudo freuen. Der baut auf der Softtop-Variante mit Homura-Ausstattung auf. Highlights sind silberne Exterieur-Akzente sowie ein hellgraues Stoffverdeck, silberne Bremssättel an der Brembo-Sportbremsanlage sowie Verkleidungen aus Alcantara an Armaturenträger, Türelementen und an der Mittelkonsole. Ergänzend kommen Yakudo-Badges an den vorderen Kotflügeln, beleuchtete Fußmatten mit Schriftzug des Sondermodells sowie Schlüsseltransponder in Silber hinzu.

Bestellt werden können die neuen MX-5-Varianten ab sofort. Der Grundpreis für den Roadster ist allerdings um 400 Euro auf 34.190 Euro für die Softtop-Variante und 36.990 Euro für die Version mit faltbarem Hardtop gestiegen. Das Yakudo-Sondermodell startet ab 41.590 Euro.

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