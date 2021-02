Mercedes EQC Basismodell und AMG Line E-SUV jetzt mit AMG-Label

Während die nächsten Modelle der Mercedes-EQ-Familie bereits in den Startlöchern stehen, haben die Schwaben das Angebot des Erstlingswerkes neu aufgestellt. Den SUV EQC gibt es nun in einer Basis-Konfiguration, die für den gesamten europäischen Markt gleich, und damit laut Hersteller preislich attraktiver ausfällt. Statt der 71.280 Euro sinkt die Mindestinvestition auf 66.068 Euro. Abzüglich der Umweltboni fällt der Preis auf rund 63.000 Euro.

Mercedes Unter anderem der Diffusoreinsatz am Heck unterscheidet die AMG Line vom Basismodell.

Am anderen Ende der Modell-Preisskala wartet die neue Top-Ausführung AMG Line für mindestens 73.200 Euro auf Käufer. Der sportliche Titel ändert, dem Zusatz "Line" entsprechend, nichts an der Leistung von von 300 kW (408 PS). Es handelt sich vielmehr um ein Paket an Ausstattungsoptionen und optischen Anpassungen. So ziert das Black Panel an der Front keine Vielzahl von Streben, sondern lediglich das sogenannte "Twin Blade". Die Frontschürze mit ihren Lufteinlässen, sowie der Diffusoreinsatz am Heck unterscheiden sich ebenfalls von der Standard-Ausführung. Dazu kommen 19-Zoll-Felgen im AMG-Design. Im Innenraum bietet Sportgestühl die adäquate Sitzgelegenheit.

Editionsmodell zur Einführung

In den letzten Jahren bot Mercedes oft zum Marktstart neuer Modellreihen besonders gut ausgestattete Edition-1-Modelle an. Beim EQC sollte es zur Einführung 2019 aber ein bisschen mehr sein – schließlich sieht man sich als Erfinder das Automobils und möchte beim Umstieg auf Elektromobilität daran erinnern. Also nennt sich der besondere EQC "Edition 1886" und ist nicht nur gut ausgestattet, sondern auch noch an umfangreiche Services gekoppelt.

Alle Sondermodelle sind silbermetallic lackiert und die auch den Frontgrill enthaltende schwarzglänzende Fläche soll ein Alleinstellungsmerkmal der Edition sein. Hinzu kommen 1886-Plaketten an den vorderen Kotflügeln und schwarzglänzende 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit weißen Dekorelementen. Die Sitze sind mit einer indigoblau und schwarz gefärbten Ledernachbildung bezogen, in den Lehnen ist ein 1886-Schriftzug eingestickt. Den Schriftzug gibt es auch noch auf einer Plakette auf der Mittelkonsole. Außerdem gibt es Editions spezifische Zierelemente in Matrixoptik sowie Fußmatten mit EQC-Logo.

Daimler 1886-Bestickung auf den Lehnen der Vordersitze.

Ausstattung mit Stimmungs-Paket

Zur Ausstattung des EQC Edition 1886 gehören die neuesten Fahrassistenzsysteme und ein Audiosystem des Berliner Spezialisten Burmester. Außerdem ist das Energizing-Paket mit an Bord. Energizing verbindet Systeme wie die Klimatisierung, die Lichtstimmung, die Beduftung und die Ionisierung der Luft, um die Insassen vital zu halten. Der sogenannte Energizing Coach empfiehlt bestimmte Einstellungen auf Basis von Daten zur aktuellen Verkehrs- und Wetterlage sowie der Reisedauer. Außerdem kann auch der Fahrer Hinweise zu seinem aktuellen Wohlbefinden geben. Dies erfolgt über die Vernetzung mit Smartwachtes von Garmin. Zur weiteren Sonderausstattung gehört eine elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion für die Vordersitze.

Sechs Jahre Wartung, sechs Jahre Garantie

In der EQC Edition 1886 sind auch umfangreiche Services enthalten. So gibt es den Wartungsservice, gilt sechs Jahre oder aber bis zum einer Laufleistung von 150.000 Kilometern (25.000 Kilometer pro Jahr). Laut Hersteller liegt bei der Wartung das Augenmerk auf sicherheitsrelevanten Bauteilen und der Funktionsprüfung elektrischer Komponenten.

Daimler Eine Garantieverlängerung auf sechs Jahre ist ebenfalls beim EQC Edition 1886 mit dabei.

Der Hol- und Bringdienst soll die Wartung für den Fahrzeugeigentümer besonders einfach machen. Im Zeitraum von sechs Jahren sind sechs Fahrten inklusive. Der EQC wird vom Kundendienst abgeholt und wieder zurückgebracht. Der Dienst funktioniert aber nur in einem definierten Umkreis. Ebenfalls mit dem Editions-Modell verbunden ist eine Garantieverlängerung auf sechs Jahre. Auf die Batterie gibt Mercedes ohnehin acht Jahre Garantie oder bis zu einer Laufleistung von 160.000 Kilometern (20.000 Kilometer pro Jahr). Als Neuwagen sind die Editions-Modelle mittlerweile natürlich nicht mehr im Angebot. Sollten Sie aber eines auf dem Gebrauchtwagenmarkt finden, hier eine gute Nachricht: Die Service-Pakete sind auf den nächsten Besitzer übertragbar.

Fazit

Das Einführungsmodell EQC Edition 1886 ist mittlerweile leider nicht mehr im Angebot. Kunden können sich nun wahlweise mit dem reduzierten Preis für die Basisversion oder der neuen Top-Variante AMG Line trösten.