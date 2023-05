Mercedes GLC „L“ Langer GLC als Siebensitzer – nur für China?

Mercedes bietet den neuen GLC jetzt auch in einer längeren Version mit sieben Sitzen an. Die L-Varianten laufen allerdings nur im Werk Peking für den chinesischen Markt vom Band. Die zwölf Extra-Zentimeter würden dem Kompakten aber auch hierzulande gut stehen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass deutsche Hersteller einige Modelle in extralangen Versionen für den chinesischen Markt anbieten. BMW hat jüngst die X1-L-Modelle vorgestellt, Audi produziert Langversionen von Q5, A6 oder A7 und auch Mercedes verkaufte beispielsweise für den Vorgänger des neuen GLC (X254) eine verlängerte Siebensitzer-Version.

Mehr Platz im Innenraum

Jetzt ziehen die Schwaben auch den neuen GLC in die Länge. Vor allem der Radstand ist bei der Langversion von 2,888 Meter auf 2,977 Meter gewachsen. Die zusätzlichen neun Zentimeter dürften die Mitfahrer in der zweiten Reihe erfreuen. Sie genießen nämlich deutlich mehr Bein-Bewegungsfreiheit. Auch über den Köpfen bleibt ihnen mehr Luft, da das Dach zum Heck hin eher ansteigt als abfällt. Sieben Zentimeter höher ist der "L" im Vergleich zu den herkömmlichen GLC-Modellen.

Der Kofferraum wächst bei den langen Versionen auf 550 Liter (nach chinesischer Messung bis zur Fensterkante). Sind die zwei Extra-Sitze an Bord, bleiben immerhin noch 440 Liter übrig. Vom Platzangebot nähert sich der GLC L damit den GLE- und GLS-Modellen an.

Zwei Motorvarianten stehen zur Auswahl

Für den neuen GLC mit dem Zusatz "L" im Namen, der von 4,71 Meter auf 4,83 Meter gewachsen ist, stehen in China jetzt zwei Motorvarianten zur Auswahl. Den Einstieg bildet der Mercedes GLC 260 L mit 204 PS starkem Zweiliter-Vierzylinder-Benziner, der dem hiesigen GLC 200 entspricht. Auch der GLC 300 L wird vom Zweiliter-Benziner (M 254) angetrieben, leistet aber 258 PS.

Dieselversionen wie in Deutschland gibt es in China nicht. Auf eine Hybrid-Unterstützung – wie sie beim GLC hierzulande mittlerweile unumgänglich ist – wird auf der chinesischen Website nicht eingegangen. Wohl aber auf die Preise. Der Mercedes GLC L ist in China als Fünfsitzer für umgerechnet 56.600 Euro (427.800 Yuan) zu haben. Die zwei Extra-Sitze im Kofferraum kosten 1.350 Euro Aufpreis. Wie auch bei der Vorgänger-Generation ist es sehr unwahrscheinlich, dass Mercedes die langen GLC-Versionen bei uns in Deutschland oder Europa anbietet.

Fazit

Den Mercedes GLC gibt es in China auch in einer um zwölf Zentimeter längeren "L"-Version. Die bietet vor allem den Mitfahrern in der zweiten Reihe mehr Bewegungsfreiheit und wartet mit der Option auf sieben Sitze auf. Die kosten allerdings extra. Der GLC L wird in Peking ausschließlich für den chinesischen Markt gebaut.