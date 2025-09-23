Mercedes-Maybach V12 Edition: Motorentradition mit goldenen Akzenten

Bei Mercedes hat der Zwölfzylinder Tradition. Die Schwaben berufen sich dabei auf eine Linie, die bis zu den Maybach-Zeppelin-Modellen des frühen 20. Jahrhunderts zurückreicht. Diese Tradition wird jetzt mit einer Sonderedition der Mercedes-Maybach- S-Klasse gefeiert. Von der Mercedes‑Maybach V12 Edition werden weltweit nur 50 Exemplare auf ausgewählten Märkten angeboten.

Mehrfarblackierung und 24-Karat-Gold Für die exklusive Ausstattung dieser Sondermodelle, die auf einem nahezu voll ausgestatteten Mercedes‑Maybach S 680 basiert, sorgt das Manufaktur-Programm. Die reichert den Luxusliner um eine markante Zweifarblackierung an. Kombiniert werden Manufaktur Oliv metallic im oberen Bereich des Fahrzeugs und Obsidianschwarz metallic im unteren, akzentuiert durch einen kontrastierenden Pinstripe in Hightechsilber metallic. Die verbauten 5-Loch-Schmiederäder tragen ebenfalls ein Lackkleid in Manufaktur Oliv metallic. Einen weiteren Hauch von Exklusivität verleiht der V12 Edition ein editionsspezifisches Emblem auf der C-Säule. Das Maybach Doppel-M Emblem ist ergänzt um eine Medaille aus Chrom und Gold, mit einer markanten "12" als Reminiszenz an die legendäre Kühlerfigur des Maybach Zeppelin DS 8. Der Medaillenring aus 24-Karat-Gold ist mit einer filigranen Rautengravur in einer 12er-Ringteilung versehen. Das Medailleninlay, ebenfalls aus 24-Karat-Gold, trägt eine feine V-Muster-Gravur, inspiriert von der V-förmigen Anordnung der Zylinder eines V12-Motors.

Das Interieur schlägt Mercedes mit sattelbraunem Nappaleder aus, das mit hochglänzendem braunem Wurzelnussholz kombiniert wird. Der Dachhimmel in rautenförmig gestepptem Sattelbraun, editionsspezifische Stickereien und eine Plakette mit der Gravur "1 von 50" in der Mittelkonsole ergänzen die Sonderausstattung. Zur finalen Abrundung trägt die hintere Mittelkonsole goldene Intarsien. Das editionsspezifische Maybach-Emblem mit der Medaille und der "12" ist eingefasst von 12 goldenen Kreisen, welche das Maybach-Brand-Pattern zitieren.

Der V12, dem das Sondermodell huldigt, bleibt in der V12 Edition unangetastet. Der sechs Liter große Biturbo leistet unverändert 612 PS und 900 Nm Drehmoment, die über eine Neungang-Automatik und einen 4-Matic-Allradantrieb an alle vier Räder fließen.

Wer eines der Sondermodelle erwerben kann, erhält zum Fahrzeug versilberte Champagnerkelche von Robbe & Berking mit editionsspezifischer Gravur, eine Kofferraummatte mit Einfassung in Sattelbraun sowie eine handgefertigte Schlüsselgeschenkbox inklusive Schlüsselanhänger.