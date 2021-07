MG One (2021) Neuer Kompakt-SUV vor der Premiere in China

Die Marke MG bringt in Kürze den kompakten SUV MG One mit 181 PS starkem Benzinmotor in China auf den Markt. Jetzt kursiert ein erstes Bild im Internet.

Der Autokonzern SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) ist mit der einst britischen Marke MG seit diesem Jahr auch in Europa am Start. Hier konzentrieren sich die Chinesen auf elektrifizierte und rein elektrische Modelle. Auf dem Heimatmarkt werden auch Verbrenner angeboten.

Benziner mit 181 PS

Medienberichten zufolge wurde über eine Veröffentlichung des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnik jetzt Bildmaterial des geplanten Kompakt-SUV MG One veröffentlicht. Beim Design des MG One fällt der große, tiefliegende Kühlergrill auf. Hinter ihm soll ein 1,5 Liter großer Benziner arbeiten, der es auf etwa 133 kW / 181 PS bringt. Genauere technische Angaben und Informationen zu den Karosserieabmessungen liegen noch nicht vor.

In Europa dürfte der MG One, zumindest als Verbrennermodell, nicht auf den Markt kommen. Es erscheint aber möglich, dass eine spätere E-Variante hier einmal den MG ZS EV ablösen könnte.

Fazit

Während die Marke MG in der Europäischen Union voll und ganz auf elektrifizierte Antriebe setzt, bieten die Chinesen zuhause (und auch in Großbritannien) weiterhin auch Benziner an. Der MG One ist ein neuer Kompakt-SUV mit 1,5-Liter-Motor.