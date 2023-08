Bei der jetzt bestellbaren Sonderedition "Bulldog Racing Edition" handelt es sich nicht etwa um ein optisch aufgehübschtes Serienmodell. Stattdessen will Mini so nah wie möglich an das Rennauto des gleichnamigen Teams heran, das seit 2022 beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring antritt und in diesem Jahr in der 1,6- bis 2,0-Literklasse seriennaher Fahrzeuge sogar erstmalig auf das Eifel-Treppchen fuhr.