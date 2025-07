Mitsubishi Destinator: Alle Daten, Bilder und Infos

Das Modell wurde speziell für Familien entwickelt und soll laut Hersteller vor allem in Südostasien, Südamerika, Afrika und im Nahen Osten auf den Markt kommen. Seinen ersten Marktstart hat er in Indonesien, wo er auch im Werk von Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia bei Jakarta vom Band rollt. Nach dem Xpander und dem Xforce ist es das dritte Modell, das dort für internationale Märkte entsteht.

Der Destinator soll optisch Selbstbewusstsein ausstrahlen. Die Front zeigt eine breite, vertikale Gestaltung mit ausgeprägtem Kühlergrill, der aus einer transparenten Acrylstruktur und einem darunterliegenden Wabengitter besteht. Das sogenannte "Dynamic Shield"-Design wurde weiterentwickelt und integriert sich in die Stoßfängerstruktur.

Die Seitenansicht wird von hoch angesetzten Sicken, betonten Radläufen und 18-Zoll-Rädern geprägt. Die Formgebung erinnert an klassische SUV-Proportionen mit kurzen Überhängen und großer Bodenfreiheit. Mitsubishi spricht von einer Gestaltung mit "Gravitas und Dynamik" – gemeint sind Stabilität und eine gewisse Sportlichkeit, etwa durch die ausgestellten Kotflügel.

Am Heck betonen vertikal ausgerichtete T-förmige LED-Rückleuchten und ein hexagonal geformter Unterfahrschutz die Nähe zum Offroad-Look. Die Heckklappe soll praxisgerecht geformt sein, inspiriert wurde das Layout vom Design klassischer Pajero-Modelle.

Das Lichtkonzept im Innenraum umfasst eine LED-Ambientebeleuchtung mit 64 frei wählbaren Farben. Gesteuert wird sie ebenso wie das große Panoramaglasdach über das zentrale Touchdisplay. Das Glasdach lässt sich stufenweise in fünf-Prozent-Schritten öffnen oder kippen – optional auch per Touch-Befehl am Bildschirm.