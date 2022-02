Modellpflege für Mazda 3 und CX-30 Neue Sondermodelle, mehr Vernetzung und Technik

Der Mazda 3 und der CX-30 als Homura-Modell zeichnen sich durch schwarze 18 Zoll große Leichtmetallfelgen und Außenspiegelkappen aus. Des Weiteren sind die hinteren Scheiben abgedunkelt und die Säulen erhalten ein hoch-glänzendes Finish. Für den Innenraum sieht Mazda schwarze Sitze mit roten Ziernähten, letztere finden sich auch an der Armaturentafel und der Mittelarmlehne. Zur weitere Ausstattung der Sondermodelle gehören eine Zweizonen-Klimaautomatik, Rückfahrkamera sowie eine Einparkhilfe vorne und hinten und das schlüssellose Zugangssystem. Für den Mazda CX-30 Homura gibt es außerdem einen variablen Kofferraumboden (Smart Cargo System) und die elektrische Heckklappe.

Modellpflege mit mehr Vernetzung und neuem Blinkerlicht

Für beide Baureihen sieht Mazda bei der Modellpflege eine neue Außenlackierung in "Platinum Quartz Metallic" vor. Die Sensorik der Einparkhilfe wurde verbessert und dem Mazda 3 ein neues abgestuften Blinksignal verpasst. Zudem gibt es noch eine neue Lichtsignatur.

Serienmäßig bietet die kostenlose My Mazda-App Zugriff auf diverse Fahrzeugfunktionen. So lassen sich beide Modelle von der Ferne aus verriegeln, der aktuelle Standort kann angezeigt und Reiseziele an das Navigationssystem übermittelt werden. Eine Diebstahlwarnung ergeht, wenn eine Tür gewaltsam geöffnet wird. Auch lassen sich via App Werkstatttermine planen und vereinbaren, falls es zu einer Panne oder Fehlfunktion kommt, können Fahrer oder Fahrerin über die App direkt Kontakt zu Mazda aufnehmen.

Preise für die Sondermodelle

Mazda bietet den Mazda 3 als Fünftürer und Fastback an. Neben dem fünftürigen Homura stehen zwei Ausstattungslinien und drei Motorisierungen zur Auswahl. Der Zweiliter E-Skyactiv G-Benziner leistet 122 oder 150 PS. Den E-Skyactiv X-Benziner mit 186 PS gibt es mit Vorderrad- und Allrad-Antrieb. Die Preise für den Mazda 3 beginnen bei 24.590 Euro, das Sondermodell Homura startet bei 26.590 Euro.

Beim Mazda CX-30 gibt es neben dem Homura-Sondermodell ebenfalls zwei Ausstattungslinien und die gleichen Motorisierungen wie beim Mazda 3. Der Mazda CX-30 ist ab 25.390 Euro erhältlich, als Sondermodell Homura beginnen die Preise bei 28.190 Euro.

Umfrage 11 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Mit dem Sondermodell Homura sowie weiteren optischen und technischen Updates starten Mazda 3 und CX-30 in das Modelljahr 2022.