Neuer Einstiegs-Verbrenner für Peugeot 208 und 2008: Turbo-Motor stark überarbeitet

Zum Modelljahr 2026 erweitert Peugeot beim kompakten 208 und dem Crossover 2008 das Antriebsangebot um einen neuen Basismotor. Der Turbo 100 positioniert sich als Einstiegs-Benziner und ergänzt die Elektro- und Hybrid-Versionen. Bestellbar ist die neue Motorisierung ab sofort, der Produktionsstart des Modelljahres erfolgt im März 2026. Der neue Turbo 100 leistet 74 kW/100 PS und ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Er erfüllt die Abgasnorm Euro 6e-bis und arbeitet nach dem Miller-Zyklus. Dabei werden die Steuerzeiten so ausgelegt, dass das Einlassventil länger geöffnet bleibt, was die effektive Verdichtung reduziert und die Effizienz im Teillastbereich verbessert.

Kette statt Zahnriemen Technisch basiert der Antrieb auf der weiterentwickelten Dreizylinder-Architektur des Stellantis-Konzerns. Eine zentrale Änderung betrifft den Wechsel vom Zahnriemen zur wartungsarmen Steuerkette. Hinzu kommen ein überarbeiteter Zylinderkopf, neue Kolben sowie Anpassungen am Ansaugsystem und an der Drosselklappe. Auch die Vakuumpumpe wurde überarbeitet. Gleichzeitig gibt es ein verbessertes Thermomanagement und ein überarbeitetes Tankentlüftungssystem.

Im Peugeot 208 wird der Turbo 100 in der Ausstattung Style angeboten. Den Verbrauch gibt Peugeot mit 5,1 Litern pro 100 Kilometer an, die CO₂-Emission beträgt 116 Gramm pro Kilometer. Der Einstiegspreis liegt bei 24.480 Euro.

Auch im Peugeot 2008 kommt der Turbo 100 in der Ausstattungsvariante Style zum Einsatz. Hier wird ein Verbrauch von 5,7 Litern pro 100 Kilometer angegeben. Die CO₂-Emission liegt je nach Konfiguration zwischen 129 und 130 Gramm pro Kilometer. Der Preis startet bei 28.890 Euro.

Neue Fahrer-Überwachung Mit dem Modelljahreswechsel erhalten beide Baureihen außerdem eine Anpassung bei den Assistenzsystemen. Die Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive Driver-Monitoring-Kamera ist ab sofort serienmäßig an Bord. Das System überwacht die Aufmerksamkeit des Fahrers und erfüllt damit die Anforderungen der europäischen General Safety Regulation 2, die für Neuzulassungen ab dem 1. Juli 2026 verbindlich wird.