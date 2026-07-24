Neuer Tiefpreis: VW T-Roc R-Line ab 0,16€ / km leasen

Der VW T-Roc gehört seit Jahren zu den beliebtesten Kompakt-SUV auf dem deutschen Markt und das aktuelle Modell ist noch relativ frisch am Markt. In der sportlichen R-Line Ausstattung überzeugt das Modell vor allem durch sein dynamisches Design und die umfangreiche Serienausstattung. Aktuell gibt es den T-Roc R-Line im Privatleasing zu besonders attraktiven Konditionen. Mit einer monatlichen Rate ab 139 Euro erreicht das Angebot einen bisherigen Bestpreis für Privatkunden.

VW T-Roc R-Line Leasing ab 16 Cent pro Kilometer Das aktuelle Leasingangebot für 139 Euro monatlich läuft über 24 Monate und beinhaltet eine Fahrleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr. Eine Anzahlung gibt es nicht. Allerdings fallen einmalige Überführungskosten in Höhe von 1.490 Euro an.

Rechnet man die Überführungskosten auf die Laufzeit um, ergibt sich eine effektive Monatsrate von 201 Euro. Über die komplette Laufzeit hinweg zahlt man für das T-Roc Leasing insgesamt 4.826 Euro.

Bei Bedarf lässt sich die Fahrleistung zu einem fairen Aufpreis anpassen. Bis zu 20.000 Kilometer pro Jahr sind möglich. Die monatliche Rate steigt bei diesem Kilometerpaket auf 199 Euro. Zum vorherigen Preis darf man also jetzt doppelt soviele Kilometer fahren. Übrigens pro Kilometer sind das effektiv 24 Cent bei 10.000 km pro Jahr und bei 20.000 km sogar nur 16 Cent.

Kompakt-SUV mit 4 Monaten Lieferzeit Beim VW T-Roc handelt es sich um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeug. Besonders attraktiv ist, dass der Kompakt-SUV bereits in der sportlichen R-Line kommt. Serienmäßig sind unter anderem Stoßfänger im "R-Line"-Styling, schicke 18-Zöller, ein beheizbares Sport-Lederlenkrad sowie die Smartphone-Integration mit an Bord. Weitere Ausstattung kann man auf Wunsch noch hinzufügen.

Unter der Haube arbeitet der 1,5 Liter TSI mit 150 PS in Kombination mit dem DSG-Automatikgetriebe. An ausreichend Leistung für den Alltag mangelt es dem T-Roc dadurch nicht. Die Lieferzeit liegt bei 4 Monaten. Die Abholung findet in der Autostadt Wolfsburg statt.