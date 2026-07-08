Nils van Roij Design Daytona Shooting Brake Hommage: Flügeltüren für den Kofferraum

In den 1970er-Jahren entwarf Luigi Chinetti Jr. auf Basis des Ferrari 365 GTB/4 Daytona auf besonderen Wunsch eines US-Kunden einen Shooting Brake mit komplett neu gestalteter Karosserie und einem Kamm-Heck und zwei seitlichen, gläsernen Klappen über dem Kofferraum. In Anlehnung an dieses Unikat hat jetzt der Niederländische Designer Nils van Roij den Daytona Shooting Brake Hommage vorgestellt. Auch die Neuauflage ist ein Unikat. Als Basis diente ein Ferrari 599 GTB, den van Roij ebenfalls komplett umgestaltet hat. Premiere feiert der Daytona Shooting Brake Hommage im britischen Royal Automobile Club in Woodcote Park (Surrey).

Karosserie aus Alu, Glas-Flügeltüren im Heck Die Linienführung des neuen Shooting Brake lehnt sich eng an das historische Vorbild an. Vom Ferrari 599 GTB blieb dabei außer dem Chassis und den beiden Türen nichts unberührt. Die neu gezeichnete Karosserie wurde komplett aus Aluminium und von Hand geformt. Die Dachlinie reicht dabei nahtlos bis zum Heck. Markant wie beim Vorbild sind die an gefrästen Aluminiumscharnieren ins Heck eingesetzten gläsernen Flügeltüren, die Zugriff zum neuen Ladeabteil gewähren. Die senkrecht stehende Heckscheibe ist fest montiert und überdeckt so auch die neu gezeichneten LED-Rückleuchten. Darunter drängen vier dicke Auspuffendrohre, eingerahmt von einem Carbon-Diffusor unter dem Auto hervor.

Auch den schmalen gelben Streifen in der Front hat van Roij adaptiert und neu interpretiert. Statt Klappscheinwerfern kommen hier eingebettete, im 3D erstellte Scheinwerfereinheiten zum Einsatz, die durch ein quer über dir Front verlaufendes Leuchtband verbunden sind. Am original saß hier noch eine eingefärbte Kunststoffspange. Hinzu kommen Aluminiumspangen an den Flanken sowie mittig ein Daytona Shooting Brake Hommage-Schriftzug. Die polierten Leichtmetallfelgen greifen die Ästhetik der verchromten Speichenräder des 1972er-Modells auf, während die Bremssättel in seidenmattem Silber gehalten sind.

Umgebautes Cockpit mit Zentralinstrumenten Im Cockpit wanderte das Kombiinstrument samt Kanzel oben mittig auf die Armaturentafel, wo es den Platz der Belüftungsdüsen einnimmt. Statt Walnussholz wie im Original setzt van Roij auf Carbon-Applikationen sowie cognacfarbenes Leder, das sich über den kompletten Innenraum und auch den neuen Laderaum erstreckt. Dort warten sechs auf den Carbon-Boden gesetzte und gefräste Aluminiumschienen auf Gepäck.

V12-Technik vom 599 GTB Zur Technik des Daytona Shooting Brake Hommage macht Nils van Roij Design keine Angaben. Das Basismodell Ferrari 599 GTB bringt auf jeden Fall einen sechs Liter großen V12-Saugmotor mit, der in der Basiskonfiguration 610 PS und 608 Nm Drehmoment bereitstellt. Geschaltet wird per automatisiertem Sechsganggetriebe und Paddel am Lenkrad. Angetrieben werden nur die Hinterräder.

Entstanden ist der Daytona Shooting Brake Hommage weitestgehend in Handarbeit. Die Umbauzeit beziffert Nils van Roij Design auf rund 15.000 Stunden. Gestartet war das Projekt bereits 2029. Hinter dem Umbau steckt wie schon seinerzeit ein finanzstarker Kunde.