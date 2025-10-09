Nissan Tekton SUV Premiere: Dacia Duster mit Nissan-Logo

Mit dem Tekton erweitert Nissan sein SUV-Angebot um ein neues Modell, das künftig das C-Segment bedienen soll. Mit ersten Bildern und sehr wenigen Infos hat Nissan den neuen Tekton nun in Indien vorgestellt. Allerdings verraten die Bilder bereits einiges. Entwickelt wurde das Fahrzeug vor allem für den indischen Markt, doch die Pläne des Herstellers gehen darüber hinaus. Der Tekton wird in Chennai produziert, Nissan weist aber ausdrücklich darauf hin, dass auch Exportmärkte angedacht sind. Damit könnte der Kompakt-SUV möglicherweise auch in Europa unterhalb des Qashqai antreten.

Design und Konzept Das Design des Tekton bezeichnet Nissan als Zitat des Flaggschiff-SUV Nissan Patrol. Das gilt allerdings in erster Linie für die Frontgestaltung. Auffällig sind die C-förmigen LED-Leuchten an Front und Heck, eine kraftvoll modellierte Motorhaube und eine markante Linienführung entlang der Seiten. Der Fahrzeugname prangt in großen Lettern auf der Haube und betont die eigenständige Positionierung des Modells.

Wer genauer hinsieht, entdeckt allerdings eine eindeutige Verwandtschaft zum Dacia Duster, obwohl Nissan die ersten Bilder noch geheimnisvoll abgedunkelt hat. Klar erkennbar sind dennoch die Duster-Gene an der abgestuften Motorhaube, an der Form des hinteren Dachkantenspoilers und an der seitlichen Silhouette mit den ausgestellten Radhäusern und den hinteren Türgriffen in der C-Säule. Damit nutzt Nissan eine bewährte Basis, die unterschiedliche Antriebsarten erlaubt und sich sowohl für Front- als auch Allradantrieb eignet. Der Produktionsstandort in Chennai bietet dafür bereits die entsprechende Infrastruktur, die in Kooperation mit Renault betrieben wird.

Motoren und Ausstattung Offizielle Angaben zu den Antrieben gibt es noch nicht, doch vieles deutet auf bekannte Motorisierungen aus dem Allianz-Programm hin. Wahrscheinlich sind ein 1,2- und ein 1,3-Liter-Turbobenziner, die Leistungen zwischen rund 100 und 150 PS bieten. Zudem könnte Nissan, analog zum Duster, auch eine Hybridversion planen, um den steigenden Anforderungen an Effizienz und Emissionen gerecht zu werden. Im Innenraum dürften digitale Instrumente, ein großer Touchscreen, Klimaautomatik und eine 360-Grad-Kamera zum Angebot gehören. Auch Fahrerassistenzsysteme bis hin zu teilautomatisierten Funktionen der Stufe 2 sind zu erwarten.