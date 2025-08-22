Nissan X-Trail Nismo: Da geht hinten mehr

Wenn bei Nissan ein Modell eine ganz besonders sportliche Note erhalten soll, dann ist das ein Fall für den Haustuner Nismo. Jüngste Nismo-Kreation ist der X-Trail Nismo, der jetzt in Japan vorgestellt wurde.

Allradantrieb und Fahrwerk angepasst Um den SUV fahrdynamischer zu machen, verbauen die Spezialisten neue Fahrwerksdämpfer von KYB, die auch die Seitenneigung bei Kurvenfahrten reduzieren sollen. Die Lenkung zeigt sich direkter abgestimmt. In den Radläufen stecken 20 Zoll große Leichtmetallfelgen, über die sich Michelin Pilot Sport-Reifen der Dimension 255/45 spannen.

Mehr Leistung bietet die Nismo-Variante des X-Trail allerdings nicht. Es bleibt beim bekannten e-4Force-Hybridantrieb, der zwei Elektromotoren mit einem 1,5-Liter-Benziner zusammenspannt und 213 PS und 525 Nm Systemleistung bietet. Den Nismo-Touch bietet eine neu abgestimmte Antriebsmomentverteilung im Allradantrieb. Der soll auf mehr Schub an der Hinterachse setzen und so ein dynamischeres Kurvenerlebnis erzeugen. Hinzu kommen mit Sport und Auto zwei neue Fahrmodi.

Für den typischen Nismo-Look sorgen rot gehaltene Kanten am neuen Frontsplitter, den neuen Seitenschwellerverkleidungen und dem neuen Heckdiffusor mit integrierter Nebelschlussleuchte. Alle Aeroelemente sollen zudem den Abtrieb erhöhen. An der Front trägt der Nismo zudem dunkle Chrom-Akzente im Kühlergrill.

Rote Akzente im Interieur Auch die sportliche Aufwertung des Interieurs geht auf rote Akzente am unten abgeflachten Sportlenkrad und der Armaturentafel zurück. Gegen Aufpreis ersetzt Nissan das Seriengestühl durch sportlich ausgeformte, beheiz- und elektrisch einstellbare Recaro-Sitze, die dann ebenfalls rote Sitzwangen tragen.