Opel Frontera GS: Jetzt gibt es zwei Sitze mehr

Wer im Opel Frontera mehr als fünf Passagiere befördern möchte, wird von Opel jetzt mit einem optionalen Siebensitzer-Paket bedient. Um die zwei zusätzlichen Sitzplätze im Fond zu platzieren, wird aber nicht der Radstand des kompakten SUV verlängert, sondern einfach der Kofferraum weitestgehend geopfert.

Nur für Hybrid-Modelle Die beiden Sitze in Reihe drei lassen sich bei Nichtgebrauch einzeln umklappen. Alternativ lassen sich aber auch alle Fondsitze umklappen und es entsteht eine große, ebene Ladefläche. Das Ladevolumen liegt dann bei 1.600 Liter. Für den Fünfsitzer werden mit aufgestellten Sitzen in Reihe zwei 460 Liter angegeben. Für den Siebensitzer nennt Opel kein minimales Stauvolumen. Die Bilder zeigen aber, dass die Zusatzsitze den Kofferraum wohl vollständig ausfüllen.

Opel Die zusätzlichen Sitze in Reihe drei kosten den Kofferraum.

