SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Opel Frontera GS: Jetzt gibt es zwei Sitze mehr

Opel Frontera GS
Jetzt gibt es zwei Sitze mehr

Opel bietet den kleinen SUV Frontera jetzt auch mit drei Sitzreihen in einer Siebensitzer-Konfiguration an.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2025
Als Favorit speichern
Opel Frontera GS Siebensitzer
Foto: Opel

Wer im Opel Frontera mehr als fünf Passagiere befördern möchte, wird von Opel jetzt mit einem optionalen Siebensitzer-Paket bedient. Um die zwei zusätzlichen Sitzplätze im Fond zu platzieren, wird aber nicht der Radstand des kompakten SUV verlängert, sondern einfach der Kofferraum weitestgehend geopfert.

Nur für Hybrid-Modelle

Die beiden Sitze in Reihe drei lassen sich bei Nichtgebrauch einzeln umklappen. Alternativ lassen sich aber auch alle Fondsitze umklappen und es entsteht eine große, ebene Ladefläche. Das Ladevolumen liegt dann bei 1.600 Liter. Für den Fünfsitzer werden mit aufgestellten Sitzen in Reihe zwei 460 Liter angegeben. Für den Siebensitzer nennt Opel kein minimales Stauvolumen. Die Bilder zeigen aber, dass die Zusatzsitze den Kofferraum wohl vollständig ausfüllen.

Opel Frontera GS Siebensitzer
Opel

Die zusätzlichen Sitze in Reihe drei kosten den Kofferraum.

Zu haben ist das Siebensitzer-Paket für einen Aufpreis von 800 Euro nur in der GS-Ausstattung und nur in Kombination mit den 110 und 145 PS starken Hybridantrieben. Der Grundpreis für den Opel Frontera GS mit dritter Sitzreihe beträgt so 27.690 Euro.