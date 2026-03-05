Opel stellt Vans auf Fiat-Dieselmotoren um

Der neue 2,2-Liter-Multijet-Diesel von Fiat ist in zwei Leistungsstufen erhältlich: 150 PS mit einem Drehmoment von 370 Nm und 180 PS mit 400 Nm. Beide Varianten sind mit modernster Direkteinspritzung und einem überarbeiteten Abgasrückführungssystem ausgestattet, was zu einer Kraftstoffersparnis von bis zu 13 Prozent im Vergleich zu früheren Dieselgenerationen führt. Die stärkere 180-PS-Version wird serienmäßig mit einer Achtgang-Automatik angeboten, während die 150-PS-Variante auch mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe verfügbar ist.

Vorteile für den Opel Vivaro Der Opel Vivaro profitiert von der Einführung des neuen Multijet-Diesels durch eine gesteigerte Effizienz und Flexibilität. Kunden können zwischen den beiden Leistungsstufen wählen, wobei die 150-PS-Variante zusätzlich die Option eines manuellen Getriebes bietet. Parallel dazu bleibt die batterieelektrische Version des Vivaro im Programm, was den Kunden eine breite Auswahl je nach Einsatzprofil ermöglicht. Mit einer maximalen Nutzlast von bis zu 1.400 kg und einem Ladevolumen von bis zu 6,6 m³ ist der Vivaro ein vielseitiger Transporter für Gewerbekunden.

Der Zafira Life: Fokus auf Komfort und Leistung Im Zafira Life wird ausschließlich die 180-PS-Variante des Multijet-Diesels angeboten, die mit einer Achtgang-Automatik kombiniert ist. Diese Konfiguration ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 185 km/h und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 10,6 Sekunden. Der Zafira Life richtet sich vor allem an Kunden, die Wert auf Komfort und Leistung legen, und ist in verschiedenen Karosserievarianten erhältlich, darunter auch eine XL-Version.

Einheitliche Dieseltechnologie innerhalb der Stellantis-Gruppe Die Einführung des Multijet-Diesels ist Teil einer größeren Strategie von Stellantis, die Antriebstechnologien innerhalb des Konzerns zu vereinheitlichen. Neben Opel profitieren auch die Marken Citroën, Fiat und Peugeot von dieser Entwicklung. Der neue Diesel wird in Modellen wie dem Jumpy, Scudo und Expert eingesetzt, was die Produktions- und Wartungskosten senkt und die Effizienz steigert.

Marktpreise und Verfügbarkeit Die Preise für den neuen Multijet-Diesel variieren je nach Marke und Modell. In Deutschland beginnt der Opel Vivaro mit dem 150-PS-Diesel bei 41.709 Euro, während die 180-PS-Version ab 45.041 Euro erhältlich ist. Der Zafira Life startet bei 41.990 Euro für die kürzere Variante und 42.990 Euro für die XL-Version. Bei den Schwestermarken Citroën, Fiat und Peugeot liegen die Einstiegspreise für den 150-PS-Diesel bei 40.460 Euro und für die 180-PS-Version bei 43.792 Euro.