Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring: Feier-Biest für die Grüne Hölle

"In jedem Porsche steckt ein bisschen Nürburgring – in diesem Editionsmodell besonders viel", sagt Robert Ader, CEO Porsche Deutschland. "Die innige Verbindung zur legendären Rennstrecke in der Eifel, die längst unser Wohnzimmer geworden ist, feiern wir mit dem 911 GT3 100 Jahre Nürburgring."

Grüne Hölle außen und innen Zu haben ist der 911 GT3 Nürburgring wahlweise in Weiß oder GT-Silbermetallic. Immer mit an Bord sind grüne Akzente, die den Bezug zur Grünen Hölle herstellen sollen. Entsprechend foliert zeigen sich Bugteil und Heckverkleidung sowie die Außenspiegelabdeckungen. Die Folie dient gleichzeitig als Schutzfolie. Hinzu kommen grün gehaltene Berge-Laschen, historische Nürburgring-Logos auf den Kotflügeln sowie eine von 0 bis 999 wählbare Startnummer auf Fronthaube, Türen und Heckscheibe. Die Frontscheibe ist mit einem Blendstreifen versehen. In den Radhäusern stecken 20 und 21 Zoll große Zentralverschlussfelgen, die zur goldfarbenen Lackierung schwarze Nabendeckel mit goldenem GT3-Logo tragen. Exklusive Plaketten auf den B‑Säulen tragen den Schriftzug "GT3 100 Jahre Nürburgring" sowie die Nürburgring‑Streckengrafik – ebenfalls in Californiagold. Der Heckflügel zeigt an der Unterseite des Flügelblatts einen goldenen Porsche-Schriftzug, während die Sideplates in Grün lackiert und mit einem goldenen Nürburgring-Emblem versehen sind.

Die Grüne Hölle-Symbolik zieht sich auch durch den Innenraum. Mit den Worten "Welcome to the Green Hell" grüßen die Einstiegsleisten, die LED-Türprojektoren zeigen den Streckenumriss des Nürburgrings. Die erweiterte Leder-/Race-Tex-Ausstattung in Schwarz punktet mit einer besonderen Kreuzziernaht auf den Oberseiten von Schalttafel und Türen. Grün lackiert präsentiert sich der Überrollkäfig, die Sitzmittelbahn des Fahrersitzes schimmert ebenfalls grün. Ein weiterer Blickfang ist der Mode-Button am GT-Lenkrad, der die Aufschrift "Grüne Hölle" trägt. Auch der Push-to-Pass-Knopf ist in Grün gehalten. Der Dekorträger der Schalttafel: in Grün lackiert. Hinzu kommen gestickte GT3- und Nürburgring-Logos auf den Kopfstützen.

Manthey Kit optional Beim Getriebe können Kunden zwischen der manuellen Sechsgang-Schaltung, dann mit Nussholz-Schaltknauf, oder dem 7-Gang-PDK wählen. Optional erhältlich ist das Manthey Kit, das neben einem modifizierten Fahrwerk und optimierten Bremskomponenten auch ein umfangreiches Aerodynamikpaket mitbringt.

Das exklusiv für den deutschen Markt vorgesehene Nürburgring-Sondermodell wird nur in einer Auflage von 100 Exemplare angeboten. Bestellt werden können diese ab September 2026, ausgeliefert wird dann allerdings erst in 2027. Preise für den 911 GT3 Nürburgring nennt Porsche noch nicht. Darüber hinaus bietet Porsche den Käufer des Sondermodells noch eine Sonderedition des ikonischen Chronograph 1 an, die sich an die Gestaltung des Sportwagens anlehnt.