Porsche 911 GT3 Earls Court: Purismus statt Digitalisierung

Die Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition beeindruckt durch ihre maßgeschneiderte Gestaltung, inspiriert vom ersten Porsche-Modell, das 1951 in Großbritannien vorgestellt wurde. Die Außenlackierung in "Earls Court Green Metallic" kombiniert metallische Partikel für ein modernes Finish mit klassischen Designelementen wie silberfarbenen Akzenten an Spiegeln und Haube. Diese Details erinnern an das historische Modell 356 Coupé. Die zweifarbigen Leichtmetallräder setzen den eleganten Look fort.

Im Innenraum dominiert eine Mischung aus Leder, Cord und Edelholz in den Farben Nachtgrün und Kreidebeige. Besondere Highlights sind der Schaltknauf aus Paldao-Holz sowie dezente "Easter Eggs" wie das eingeprägte Motto "Driving in its purest form". Diese Designelemente unterstreichen den exklusiven Charakter des Fahrzeugs.

Technische Basis: Puristischer GT3 Touring Technisch basiert die Sonderedition auf dem Porsche 911 GT3 Touring mit einem 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor. Dieser leistet beeindruckende 503 PS und bietet eine Höchstgeschwindigkeit von über 190 mph (ca. 306 km/h). Käufer können zwischen einem manuellen Sechsganggetriebe oder einem PDK-Doppelkupplungsgetriebe wählen – wobei die manuelle Option besonders den puristischen Ansatz betont.

Mechanische Änderungen sucht man bei dieser Edition vergeblich. Stattdessen liegt der Fokus auf einer emotionalen Fahrerfahrung, unterstützt durch die bewährte Aerodynamik des Touring-Modells ohne Heckflügel.

Zubehör für Sammler Jedes Fahrzeug wird mit einer Reihe von exklusiven Accessoires ausgeliefert: Dazu gehören ein speziell designter Porsche-Chronograph, eine Weekender-Tasche aus Leder im Farbton "Night Green" sowie ein Bildband zur Entstehungsgeschichte des Modells. Ein maßstabsgetreues Modellauto rundet das Paket ab.

Zusätzlich können Kunden gegen Aufpreis weitere Individualisierungen vornehmen, etwa einen lederbezogenen vorderen Gepäckraum.

Analoge Werte in einer digitalen Welt Während andere Hersteller verstärkt auf digitale Technologien wie künstliche Intelligenz setzen, bleibt Porsche mit der Earls Court Edition bewusst analog. Diese Entscheidung spiegelt sich nicht nur im Verzicht auf neue Technologien wider, sondern auch in der Wahl traditioneller Materialien und Fertigungsmethoden. In einer Zeit zunehmender Digitalisierung setzt Porsche damit ein Zeichen für Authentizität und Handwerkskunst.

Preis und Verfügbarkeit Mit einem Einstiegspreis von £251.951 (ca. 291.500 Euro) zählt die Sonderedition zu den hochpreisigen Modellen der Marke. Die geringe Stückzahl von nur 51 Fahrzeugen macht sie jedoch zu einem begehrten Sammlerstück – insbesondere für britische Kunden, da das Modell exklusiv für diesen Markt vorgesehen ist.