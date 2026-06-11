Porsche 911 GT3 Touring Sonderwunsch Tree of Life: Mit Pascha-Muster zum Nationalsymbol

Die Republik Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Bereits seit 15 Jahren ist der Sportwagenbauer Porsche dort mit einer eigenen Dependance vertreten. Dieses Jubiläum wird jetzt mit einem ganz speziellen Elfer gefeiert.

Viel Symbolik Der sogenannte "Tree of Life" – eines der bekanntesten kulturellen Symbole Moldaus – bildet den roten Faden des Projekts. Es symbolisiert die Herkunft und Tradition, die Kontinuität sowie das langjährige Wachstum des Landes – ein Ausdruck der Balance zwischen Ursprung und Fortschritt. Porsche nutzt diese Symbolik für die Gestaltung des einzigartigen 911 GT3 mit Touring-Paket, der in der Sonderwunschabteilung entstanden ist.

Weintrauben liefern die Farbenwelt Das Fundament für die eigenständige Optik liefert eine Farbverlauf-Lackierung, die von veilchenlilametallic an der Front bis zu Chromaflair Magic Magenta am Heck reicht. Inspiration liefert hier die Farbenvielfalt von reifenden Trauben. Weinbau hat eine tief verwurzelte Tradition in Moldau. Auch die 20 und 21 Zoll großen Magnesiumfelgen mit Zentralverschluss stimmen in diesen Farbverlauf ein. Ergänzend spannt sich eine handgemalte "Tree of Life"-Grafik, die sich über die Fronthaube und das Dach. Das Gitter in der Frontschürze trägt ein "M" als Signatur Moldaus.

Pascha trifft Edelholz Die Farbwelt des Exterieurs setzt sich im Innenraum fort. Hier manifestieren sich Leder in Lila, ergänzt durch Akzente in Sternrubin Neo und Kontrastnähte in Atacamabeige. Besonders ins Auge stechen die Pascha-Textil-Oberflächen in Sternrubin Neo und Atacamabeige, die sich auf den Sitzmittelbahnen, den Türverkleidungen sowie im Handschuhfach und dem Gepäckraum finden. Kontrastierende Akzente setzen der hölzerne Schaltknauf und Holzeinlagen in den Sitzrückenteilen.

Der "Tree of Life"-Elfer feierte seine Premiere im Rahmen eines Kundenevents im Nationalmuseum für Völkerkunde und Naturgeschichte in Chișinău. Dort verbleibt er zunächst für eine eigenständige Ausstellung, bevor er später als Exponat ins Porsche Zentrum Moldau wandert.