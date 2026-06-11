Porsche 911 Unikate für Toy Story 5: Diese Elfer heißen Woody, Jessie und Buzz Lightyear

In "Toy Story 5" von Disney und Pixar kehren die sprechenden Spielzeuge mit neuen Abenteuern zurück. Woody, Buzz Lightyear, Jessie und der Rest der Truppe sehen sich einer neuen Herausforderung gegenüber: Sie treffen auf Lilypad, ein brandneues Tablet, das ganz eigene, revolutionäre Vorstellungen davon mitbringt, was für ihre Besitzerin Bonnie am besten ist. Der Kampf um das Kinderzimmer beginnt – in den US-Kinos ab dem 19. Juni, in den deutschen Filmtheatern ab dem 23. Juli 2026.

Porsche begleitet den US-Kinostart mit drei exklusiv aufgebauten 911-Unikaten, die sich an den Hauptcharakteren Woody, Buzz Lightyear und Jessie orientieren. Premiere feiern die Unikate anlässlich der Erstaufführung von "Toy Story 5" am 9. Juni in Los Angeles. Alle drei von der Porsche-Sonderwunschabteilung umgesetzten Fahrzeuge werden im Rahmen einer umfassenden Wohltätigkeitsinitiative verkauft.

Porsche 911 GT3 RS für Buzz Lightyear Passend zu Buzz Lightyears imposanter Leinwandpräsenz und seinem charakteristischen weiß-grün-violetten Anzug mit ausklappbaren Flügeln ist der 911 GT3 RS (992.1) mit dem optionalen Weissach-Paket, Carbon-Keramik-Bremsen und Vorderachs-Liftsystem ausgestattet. Und natürlich trägt auch der GT3 RS ein entsprechendes Farbkleid. Das Fahrzeug ist weiß lackiert und weist Akzente in "Green Yellow" sowie "Lizard Green" auf – an der Fronthaube, den Bug- und Heckverkleidungen, dem Dach, den vorderen und hinteren Kotflügeln, dem unteren Türbereich sowie den Flügelendplatten. Am imposanten Heckflügel ist das untere Flügelelement in einem Streifenmuster aus Weiß und "Fire Red" lackiert, während die Flügelstützen im Farbton "Light Sport Grey" gehalten sind. Die Zentralverschlussfelgen wiederum tragen Weiß. Zusätzlich finden sich am Fahrzeug zahlreiche Buzz Lightyear-Zitate. Die Radnabenabdeckungen ziert ein "Space Ranger"-Logo, die maßgeschneiderten Goodyear-Reifen heißen in diesem Fall "Lightyear"-Reifen, zusätzlich gekennzeichnet mit dem Buzz Lightyear-Motto ""To Infinity and Beyond".

Das findet sich auch auf den Einstiegsleisten aus Carbon. Passend zum Exterieur finden sich im Innenraum grüne Türöffnerschlaufen, grüne Sicherheitsgurte sowie grüne Ziernähte an zahlreichen Bauteilen. Die Sitze, Türverkleidungen und Instrumententafel tragen einen Leder-Textil-Mix in verschiedenen Grau-Tönen und violett. Auf der Armaturentafel finden sich ein One-of-One-Schiftzug sowie ein Buzz Lightyear-Motiv.

Porsche 911 Targa 4 GTS im Jessie-Design Als Repräsentant für Jessie wählte Porsche einen 911 Targa 4 GTS. Für dieses Fahrzeug wurde eigens der Lackton "Jessie White Metallic" (Weiß mit Perleffekt-Überzug) entwickelt, der eine Hommage an die Perlmuttknöpfe von Jessies Westernhemd darstellt. Die Schürzen vorn und hinten sowie die Seitenschweller wurden blau abgesetzt, die Fronthaube und der Heckdeckel in Gelb. Dazu gibt es rote Zierlinien, rot gehaltene Außenspiegelkappen und ein rotes Targa-Dach. Der "Targa"-Schriftzug am Überrollbügel wurde durch den Namen "Jessie" ersetzt.

Das Jessie-Interieur kombiniert blaues, rotes und graues Leder mit Jeansstoff und rotem Race-Tex. Passend zu Jessies Cowgirl-Outfit weisen die Fußmatten ein schwarz-weißes Kuhfellmuster auf, und die Einstiegsleisten begrüßen Fahrer und Beifahrer mit dem beleuchteten Schriftzug "YEE HAW!".

Woody setzt auf einen Porsche 911 Carrera T Auch für den Woody-Elfer hat Porsche einen ganz besonderen Struktur-Lack entwickelt. Der kommt in Blau und zeigt ein typisches Denim-Muster. Die Frontschürze und die Seitenschweller sind braun abgesetzt, während die Frontspoilerlippe goldfarben glänzt. Auf den Türen setzten rote Grafiken den Namen Woody in Szene.

Ein aufgedrucktes rotes Karomuster auf mit Vintage-Leder bezogenen Flächen in "Speed Yellow" an den Sitzen und den Türtafeln prägt das ansonsten mit braunem und blauen Leder ausgeschlagenen Interieur des Carrera T. Hinzu kommen auch hier Sitzmittelbahnen im Jeans-Look und im Kuhfell-Look ausgelegte Fußräume. Die beleuchteten Einstiegsleisten grüßen mit "Ride Like the Wind!"