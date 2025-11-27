Porsche Cayenne GTS 2009 Refurbed: 16 Jahre alt, aber besser als neu

Dass Porsche im Rahmen von Werks-Re-Commission-Projekten klassische Sportwagen der Marke oder auch Raritäten wie den Carrera GT wieder in den Neuzustand versetzt, gehört zum üblichen Business der Sonderwunsch-Abteilung. Jetzt haben die Schwaben erstmals einen Cayenne der ersten Generation im Kundenauftrag komplett überholt und umfassend individualisiert.

Außen oliv, innen Pasha Basis für das Projekt war ein 2009er Cayenne GTS, der in seinen 16 Jahren Lebenszeit bereits 80.500 Kilometer zurückgelegt hat. Auftraggeber war der amerikanische Unternehmer und Autosammler Phillip Sarofim. Der wandte sich mit ganz konkreten Vorstellungen an Porsche: "Der Look des 911 Spirit 70 hat mich nachhaltig beeindruckt und inspiriert. Ich wollte unbedingt auch für meinen Cayenne dieses 70er-Jahre-Flair."

Und weil Sarofim davon träumt, mit dem Cayenne und einem großen Airstream-Wohnwagen im Schlepptau durch die Rub al-Khali-Wüste bei Dubai zu fahren, musste unbedingt eine Anhängerkupplung nachgerüstet werden. Hier entschied sich Porsche für das typische US-"Receiver System" mit Vierkantaufnahme.

Für den Retro-Look sorgt eine Lackierung in Blackolive. Der untere Teil der Karosserie sowie die Leichtmetallräder hingegen sind in Mattschwarz gehalten, was den Offroad-Charakter des SUV verstärkt. Für eine optimierte Traktion sorgen grobstollige Reifen. Voll auf 70er macht die Interieurgestaltung. Hier trifft eine umfangreiche Lederausstattung in English Green (passend zur Außenlackierung) auf das ikonische Pasha-Muster in Schwarz/Oliv, mit dem die Sitzmittelbahnen überzogen und sogar das Handschuhfach ausgeschlagen ist. Für ein Kontrastprogramm sorgen Aluminium-Zierleisten auf der Beifahrerseite und in den Türen, die wie die Türöffner und ihre Rahmen im Finish "hell gebürstet" ausgeführt sind.

Präsentiert wurde der Sonderwunsch-Cayenne GTS auf dem Event "Icons of Porsche" in Dubai. Die Veranstaltung gilt als das größte Automobilfestival im Nahen Osten.