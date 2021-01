Porsche Macan Vision Safari Offroad weitergedacht

Das Thema Safari lässt die Porsche-Designer offenbar nicht los und sie sahen wohl auch beim Macan das Potenzial für mehr Offroad-Feeling. In Anlehnung an den 911 Safari, aber auch an den 959 Paris-Dakar, schufen die Designer in Weissach den Macan Vision Safari.

Fuchs-Felgen und Dachlampen

Das Modell ist als Dreitürer ausgelegt, zeigt grobstollige Reifen auf Fuchs-Felgen, rote Bremssättel sowie aufgesetzte schwarze Radkasten-Verbreiterung mit sichtbarer Verschraubung. Ein expressiver Dachkantenspoiler mit neu gestalteter breiter Bremsleuchte sowie ein großer Diffusor runden die Heckansicht ab. Der Hingucker sind die schmalen Dachlampen. Übrigens: Ein Jahr zuvor hatte Porsche eine nie veröffentlichten Safari-Porsche aufgebaut.

Das Modell entstand zeitgleich mit dem ersten Porsche Macan. Der kompakte SUV wurde Ende November 2013 präsentiert und kam dann – als Fünftürer – 2014 auf den Markt. 2018 bescherte Porsche dem Bestseller ein großes Facelift, für 2021 steht eine weitere Überarbeitung an. Denn den Macan der neuen Generation gibt es nur noch als Elektroauto; mit konventionellen Motoren darf das Modell noch ein paar Jahre parallel weiterlaufen.

Fazit

Ein Macan als Dreitürer mit Fuchs-Felgen und etwas martialischer Optik? Warum nicht, die Studie könnte auch noch heute ohne Probleme das Porsche-Portfolio bereichern.