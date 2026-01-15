Range Rover Sondermodelle: Was haben diese Autos mit London zu tun?

London gilt als eine der pulsierendsten Städte der ganzen Welt. Lebendig, traditionell und mondän, aber auch immer alternativer. Jedes Viertel hat sein eigenes Flair. Hoxton etwa gilt als besonders lebendig und Belgravia als elegant. Von genau diesen Stadtteilen und weiteren hat sich Land Rover inspirieren lassen und stellt eine neue Serie an Sondermodellen vor. Jedes soll eine Hommage an die Hauptstadt Großbritanniens sein, sowie Luxus und den britischen Charakter verkörpern.

Die beiden Modelle Range Rover Evoque Hoxton Edition und Range Rover Velar Belgravia Edition sind ab sofort bestellbar, auf die Editionen zu den Stadtteilen Battersea und Westminster müssen sich die Fans von Land Rover noch gedulden. Die Ingenieure haben versucht, den Geist des jeweiligen Teils in den Editionen widerzuspiegeln.

Range Rover Evoque Hoxton Edition

Dieses Sondermodell ist vom kreativen Londoner Viertel Hoxton inspiriert, das für seinen Einfluss in der Kunst- und Modeszene bekannt ist. Die Edition bekommt subtile Akzente, wie etwa einen Hoxton-Edition-Schriftzug. Dieser wird außerdem von den sogenannten Puddle-Lichtern unter den Außenspiegeln auf den Boden projiziert. Zudem unterscheidet sich die Edition durch bestimmte Embleme an den Türschwellern von den zivilen Modellen.

Das Auffälligste am äußeren Erscheinungsbild sind wohl die 20-Zoll-Satin-Gold-Felgen mit diamantgedrehtem Kontrast. Die sollten besser keine Bekanntschaft mit den Bordsteinkanten in Hoxton machen. Andernfalls könnte es ziemlich teuer werden. Ebenso bekommt diese Sonderserie noch ein Platinum-Atlas-Styling-Paket. Es soll dem Fahrzeug laut Hersteller eine moderne und individuelle Ausstrahlung verleihen. Was das neue Styling konkret umfasst, verrät Land Rover nicht.

Im Innenraum sollen Lederbezüge mit Kontrastnähten für eine angenehme Haptik sorgen. Dazu gibt es beleuchtete Hoxton-Edition-Trittbretter und ein gebürstetes Aluminium-Finish in Schwarz für das Cockpit.

Range Rover Velar Belgravia Edition

Die Velar Belgravia Edition ist von der georgianischen Architektur und dem modernen Luxusleben in Belgravia inspiriert. Äußerlich bekommen auch diese Modelle einen Belgravia-Edition-Schriftzug am Türschweller, gebettet auf schwarzem gebürstetem Aluminium und ebenfalls Puddle-Lichter unter den Außenspiegeln. Diese Edition steht auf diamantgedrehten 20-Zoll-Dark-Agate-Rädern mit Satin Black Tinted Lacquer. Zusätzlich gibt es das Black-Exterieur-Styling-Paket und nach Wunsch auch 22-Zoll-Felgen.

Im Innenraum finden sich wieder Ledersitze mit Kontrastnähten. Dieses Sondermodell ist auf 400 Exemplare limitiert. Jedes bekommt die Aufschrift "X von 400”. Im Frühjahr 2026 sollen die Battersea Edition und die Westminster Edition folgen.