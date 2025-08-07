Range Rover Sport SV Carbon: Viel Kohle für etwas Carbon

Land Rover ergänzt die Range Rover Sport -Familie um ein weiteres Sondermodell. Zum Range Rover Sport SV und dem Sport SV Black gesellt sich jetzt der SV Carbon als neues Spitzenmodell. Seine Sonderstellung unterstreicht er durch spezielle Carbon-Elemente und eine exklusive Farbauswahl. Weltpremiere feiert der Range Rover Sport SV Carbon auf der Monterey Car Week am 13. August 2025.

Mehr Carbon, vieles nur gegen Aufpreis Um den Namenszusatz Carbon zu rechtfertigen, ist der SV Carbon serienmäßig mit dem Forged Carbon Exterior Pack ausgerüstet. Zum Paket gehören Carbon-Applikationen am Kühlergrill, den Auspuffendrohren, auf der Mittelkonsole sowie eine aus Carbon geformte Motorhaube mit Entlüftungskiemen. Soll diese noch mehr von ihrer Carbonstruktur zeigen, so wird ein Aufpreis von rund 2.700 Euro fällig. Serienmäßig trägt der Range Rover Sport SV Carbon leichte 23‑Zoll‑Schmiedefelgen und schwarz eloxierte Bremssättel. Gegen einen Aufpreis von wenigstens 10.300 Euro wird der Brite aber mit ultraleichten 23‑Zoll‑Felgen aus Carbon bestückt. Ebenfalls optional zu haben sind Karbon‑Keramik‑Bremsen. Hier lassen sich die Bremssättel wahlweise in den Farben Blau, Gelb, Carbon-Bronze oder Schwarz lackieren. Das Bremsen-Upgrade wird mit 9.000 Euro extra berechnet.

Im Interieur haben die Kunden die Wahl zwischen vier Designthemen, darunter perforierte Windsor‑Ledersitze in Ebony, Rosewood/Ebony oder Light Cloud/Ebony. Diejenigen, die eine lederfreie Option wünschen, treffen mit Sitzen in Cinder Grey/Ebenholz aus perforiertem Ultrafabrics‑Material die richtige Wahl. Details aus Forged Carbon erstrecken sich auf die Sitzlehnen und das Armaturenbrett, wobei auch eine Ausführung in Twill Carbon erhältlich ist. Erweiterte Moonlight Chrome‑Elemente und beleuchtete SV‑Einstiegsleisten werten das Interieur zusätzlich auf.

Bekannter V8, gestiegener Preis Unter der ebenfalls aus Carbon gefertigten Motorabdeckung steckt im SV Carbon immer der bekannte 4,4-Liter-Biturbo-V8-Mildhybrid mit 635 PS und 750 Nm, der den SUV auf bis zu 290 km/h beschleunigt. Von null auf 100 km/h geht es in 3,9 Sekunden.