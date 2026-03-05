Range Rover Sport SV Ultimate Edition: Das Fahrwerk macht ihn exklusiv

Bei Range Rover habe exklusive Sondermodelle eine lange Tradition. Jetzt schieben die Briten mit dem Range Rover Sport SV Ultimate eine weitere Sonderedition ins Rennen. Für den Ultimate verspricht Range Rover eine "fokussierte Leistung, reduziertes Design und eine dezente Exklusivität". Letztere wird schon allein dadurch realisiert, dass es vom Sondermodell nur 500 Exemplare geben wird und die ausschließlich auf dem britischen Markt angeboten werden.

Besondere Farben Als weitere Besonderheit wird die extrem limitierte Farbauswahl angeführt. Zu haben ist die Sonderedition wahlweise in Obsidian Black Satin, Ethereal Frost Satin oder Velocity Blue Gloss. Alle drei Farben werden als Metallic-Lack ausgeführt. Das Dach mit Panorama-Glasschiebedach wird dabei jeweils schwarz abgesetzt. Ebenso die Außenspiegel und verschiedene Karosseriedetails. Zwischen den Farben blau und schwarz können Kunden für die Bremssättel wählen. In den Radläufen stecken 23 Zoll große Schmiedefelgen, in Grau oder schwarz lackiert werden können. Der Innenraum wird immer mit perforiertem Windsor-Leder in der Farbkombination Light Cloud/Ebony ausgeschlagen.

Besonderes Fahrwerk Beim Antrieb macht man keine Experimente. Es bleibt beim bewährten 4,4-Liter-Biturbo-V8, der es auf 635 PS und 750 Nm bringt. Geschaltet wird per Achtgangautomatik, angetrieben werden alle vier Räder. Wirklich exklusiv wird es beim Fahrwerk. Der Ultimate übernimmt das für den Defender Octa entwickelte 6D-Dynamics-Luftfederfahrwerk. Hier sorgt ein über alle vier Räder hinweg hydraulisch vernetztes Dämpfer-System, dass Nick- und Wankbewegungen der Karosserie nahezu vollständig eliminiert werden. Der Range Rover Sport SV Ultimate durcheilt so Kurven mit nahezu waagerechter Lage, zudem bleibt er beim Bremsen und Beschleunigen stabiler.

Zu haben ist der Range Rover Sport SV Ultimate in Großbritannien zu Preisen von umgerechnet rund 167.500 Euro. Beim Preis erreicht der Ultimate damit allerdings nicht die ultimative Stufe, denn er ist günstiger als die anderen Sondermodelle SV Black und SV Carbon. Exklusiv wird es für den Käufer dann aber wieder bei der Fahrzeugübergabe. Jeder Kunde bekommt sein Auto im Range Rover Studio in Solihull persönlich übergeben. Mit zum Paket gehört auch noch eine Einweisung auf der Rennstrecke.