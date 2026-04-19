Seit 20 Jahren gehört der Range Rover Sport zum Portfolio der britischen Marke. Dieses Jubiläum wird jetzt mit dem Sondermodell Range Rover Sport Twenty Edition gefeiert.Farbe aus den AnfängenDie orange Lackierung erbt das Sondermodell vom Range Stormer Concept, einer Studie, die 2004 in Detroit gezeigt wurde und den Weg für den Range Rover Sport ebnete, sowie der First Edition des Range Rover Sport. Alternativ kann die Twenty Edition auch schwarz oder weiß lackiert werden. Immer an Bord ist das Black Exterior Pack, das zahlreiche Anbauteile in Schwarz hüllt. In den Radläufen stecken 23 Zoll große Leichtmetallfelgen, die wahlweise silbern oder schwarz lackiert werden.Den Innenraum prägt die aus dem SV-Modell übernommene, schwarze Lederausstattung, die mit Applikationen aus Forged Carbon und einem schwarzen Dachhimmel kombiniert wird.Zwei Hybrid-OptionenAls Antriebsoptionen stehen der P540 4,4‑Liter‑V8‑Twin‑Turbo‑Mildhybrid‑Benziner mit 537 PS und der P550e Plug‑in-Hybrid, der einen 3,0‑Liter‑Reihensechszylinder‑Turbobenziner mit einem 160‑kW‑Elektromotor und einer 38,2‑kWh‑Batterie zu einer Systemleistung von 550 PS kombiniert, zur Wahl.Die Range Rover Sport Twenty Edition ist ab sofort bestellbar. Die Preise starten ab 146.300 Euro für den P550e und ab 149.000 Euro für den P540.\n\t\t\t,\n\t\t