Reicht ein 2,2-Liter-Diesel für den KGM Musso?

Der 2,2-Liter-Dieselmotor des KGM Musso leistet 217 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 441 Nm, das bereits ab 1.600 U/min zur Verfügung steht. Diese Leistungsdaten sind solide, werfen jedoch die Frage auf, ob sie für einen großen Pick-up wie den Musso ausreichen. Besonders bei voller Beladung oder im Anhängerbetrieb könnten die Grenzen des Motors spürbar werden.

Vorteile des 2,2-Liter-Diesels Trotz seiner vergleichsweise kleinen Größe bietet der Motor einige Vorteile. Er ist effizient und ermöglicht einen moderaten Kraftstoffverbrauch, was gerade in Zeiten steigender Dieselpreise ein Pluspunkt ist. Zudem sorgt das 6-Gang-Automatikgetriebe für eine gleichmäßige Kraftübertragung, was den Fahrkomfort erhöht.

Herausforderungen und Konkurrenzvergleich Im Vergleich zu anderen Pick-ups wie dem Ford Ranger oder Toyota Hilux, die oft größere Motoren mit mehr Hubraum bieten, könnte der KGM Musso in puncto Leistung ins Hintertreffen geraten. Besonders die Nutzlast von 400 bis 700 Kilogramm liegt am unteren Ende des Segments und könnte für Käufer, die regelmäßig schwere Lasten transportieren, ein Nachteil sein.