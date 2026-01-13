AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Nutzfahrzeuge
Neuvorstellungen & Erlkönige

Reicht ein 2,2-Liter-Diesel für den KGM Musso?

Dieseltechnik im KGM Musso
Ist der 2,2-Liter-Diesel genug für einen Pick-up?

Ein 2,2-Liter-Dieselmotor mit 217 PS in einem großen Pick-up wie dem KGM Musso – kann das wirklich ausreichen? Wir analysieren die technischen Daten, die Einsatzmöglichkeiten und die Konkurrenz, um diese Frage zu beantworten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.01.2026
Als Favorit speichern
01/2026 KGM Musso Pickup Neuvorstellung
Foto: KGM

Der 2,2-Liter-Dieselmotor des KGM Musso leistet 217 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 441 Nm, das bereits ab 1.600 U/min zur Verfügung steht. Diese Leistungsdaten sind solide, werfen jedoch die Frage auf, ob sie für einen großen Pick-up wie den Musso ausreichen. Besonders bei voller Beladung oder im Anhängerbetrieb könnten die Grenzen des Motors spürbar werden.

Vorteile des 2,2-Liter-Diesels

Trotz seiner vergleichsweise kleinen Größe bietet der Motor einige Vorteile. Er ist effizient und ermöglicht einen moderaten Kraftstoffverbrauch, was gerade in Zeiten steigender Dieselpreise ein Pluspunkt ist. Zudem sorgt das 6-Gang-Automatikgetriebe für eine gleichmäßige Kraftübertragung, was den Fahrkomfort erhöht.

Herausforderungen und Konkurrenzvergleich

Im Vergleich zu anderen Pick-ups wie dem Ford Ranger oder Toyota Hilux, die oft größere Motoren mit mehr Hubraum bieten, könnte der KGM Musso in puncto Leistung ins Hintertreffen geraten. Besonders die Nutzlast von 400 bis 700 Kilogramm liegt am unteren Ende des Segments und könnte für Käufer, die regelmäßig schwere Lasten transportieren, ein Nachteil sein.

Fazit