Renault Bridger Concept: Familien-SUV auf unter 4 Metern

Renault setzt seine internationale Modelloffensive fort. Im Rahmen der Vorstellung des Strategieplans futuREeady der Renault Group am 10. März werden die Franzosen mit dem Showcar Bridger Concept einen Ausblick auf ein neues urbanes SUV-Modell geben, das auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten ist. Die Serienversion des Bridger ist nur für Märkte außerhalb Europas vorgesehen. Gebaut werden soll der Bridger in Indien, vermutlich im Renault-Werk in Chennai.

Bridger als Brückenbauer Modelle im Vier-Meter-Format sind in Indien beliebt und werden steuerlich begünstigt. Der Bridger bleibt knapp unter dieser Marke, soll aber dennoch ausreichend Platz für Passagiere und Gepäck bieten.

Der Name Bridger leitet sich vom englischen Wort "Brücke" ab, dass auch Verbindung oder Bindeglied bedeuten kann. Nach der Renault-Diktion ist diese Modellbezeichnung leicht verständlich und ruft viele Assoziationen hervor: So erinnert Bridger an die solide und robuste Konstruktion einer Brücke, was perfekt zu den straffen Linien und dem kraftvollen Design des Showcars passt. Bridger soll aber auch ein Symbol für den Brückenbau mit Hinblick auf die menschlichen Verbindungen sein.

Renault Der Bridger soll Brücken bauen.

Die ersten Teaserbilder zeigen einen klassischen SUV-Zuschnitt mit klaren Kanten und ausgestellten Radläufen. Auf dem Dach sitzt eine Reling, das Reserverad sitzt außen am Heck. Der Bridger wird sich im indischen Renault-Modellprogramm unterhalb des dort als Renault laufenden Duster (Länge: 4,34 Meter) einsortieren. Möglicherweise ersetzt der Bridger auch den Kiger, der aktuell die Position des Unter-4-Meter-SUV belegt. Zur Antriebstechnik macht Renault keinerlei Angaben. Da der Bridger aber für Indien vorgesehen ist, dürfte ein reiner Elektroantrieb ausgeschlossen sein.

Auf dem indischen Markt trifft der Renault Bridger auf Wettbewerber wie den Maruti Suzuki Jimny oder den Mahindra Thar.