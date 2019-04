Mit dem Kadjar hat Renault ein Erfolgsmodell im Programm, das sich weltweit gut verkauft. Nach 450.000 Exemplaren in knapp drei Jahren bekommt das Kompakt-SUV neue Motoren und kleine Änderungen am Design sowie im Innenraum.

Facelift für Kompakt-SUV Kadjar

Der Kühlergrill wird breiter und bekommt mehr Chrom, die Stoßfänger sind ebenfalls geändert. Markantestes Merkmal an der Front sind die C-förmigen Tagfahrlichter. Auch in den Rückleuchten sitzen nun LED: Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte bestehen aus Licht emittierenden Dioden. Je nach Ausstattung steht der Kadjar auf neuen 17- oder 19-Zoll-Leichtmetallrädern, außerdem stehen drei neue Farben zur Wahl: „Ural Grün“, „Iron Blau“ und „Highland Grau“.

Stärkere Motoren von 115 bis 160 PS

Mit dem Marktstart des Facelifts im Januar 2019 führte Renault beim Kadjar auch neue Motoren ein. Die Turbo-Vierzylinder mit Direkteinspritzung sind nach WLTP homologiert und erfüllen die Abgasnorm Euro 6d Temp – wie es seit 1. September 2019 üblich ist. Der neue 1,3-Liter-Benziner verfügt über einen Otto-Partikelfilter und ist in zwei Leistungsstufen lieferbar: Die 140 und 160 PS starke Version sind jeweils mit Schaltgetriebe oder Doppelkupplungs-Automatik lieferbar. Dazu kommen zwei Diesel mit SCR-Abgasreinigung. Der dCi 115 ist 5 PS stärker als der bisherige Basisdiesel. Das stärkere Aggregat übertrifft seinen Vorgänger mit 150 um 20 PS.

Foto: Renault Mit dem Facelift gibt es auch innen einen neuen Look

Innenraum: R Link 2 und bequemere Sitze

Den 7-Zoll-Touchscreen für die Bedienung von Navigation, Radio und Fahrzeugfunktionen hat Renault neu gestaltet und Funktionen wie An/Aus, Home oder die Lautstärkeregelung in die Benutzeroberfläche verlegt. Über Apple Carplay und Android Auto koppeln Smartphones. Die Klimaautomatik hat nun drei Drehregler – und damit einen mehr. Zwei neue Lüftungsdüsen am Ende der Mittelkonsole belüften den Fondraum. Die Ablagefächer in den Vordertüren fassen nun auch 1,5-Liter-Wasserflaschen, Leuchten in den Tasten für Fensterheber und Außenspiegel-Verstellung sowie an den Unterseiten der Außenspiegel sollen die Orientierung erleichtern. Die Vordersitze bekommen außer frischem Stoff eine ausziehbare Oberschenkelauflage und eine Polsterung mit zwei unterschiedlich festen Schaumstoffen.

Topversion nun mit Allrad

Erstmals bietet Renault das Kompakt-SUV nun auch mit Allradantrieb an. Den aus anderen Konzernmodellen bekannten „All Mode 4x4“-Antrieb mit Ansteuerung per Drehknopf gibt es ausschließlich für den 150-PS-Diesel in der Top-Ausstattung „Bose Edition“. Damit kommt der Renault Kadjar auf eine zulässige Anhängelast von 1.800 kg, was ihn auch als Zugfahrzeug interessant macht. Den Durchschnittverbrauch gibt Renault mit 5,2 Liter an. Der Kadjar 4x4 ist ausschließlich mit Handschaltgetriebe erhältlich, der Preis für das Topmodell liegt bei 36.890 Euro.