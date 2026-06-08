Rezvani Fortress Import: Kosten, Hürden und Chancen

Der Rezvani Fortress basiert auf dem Ford F-150 Raptor, einem der bekanntesten Fullsize-Pick-ups der USA. Während das Grundgerüst des Fahrzeugs erhalten bleibt, hebt sich der Fortress durch seine einzigartige Panzerung und Offroad-Ausstattung deutlich ab. Die Karosserie besteht aus Verbundwerkstoffen, die optional mit kugelsicherem Glas und explosionsgeschütztem Unterbodenschutz ergänzt werden können. Für extreme Einsätze stehen zudem Run-Flat-Reifen, ein Infrarot-Nachtsichtsystem sowie ein EMP-Schutzpaket zur Verfügung. Unter der Haube bietet Rezvani wahlweise einen 3,5-Liter-V6-Biturbo mit 457 PS oder einen 5,2-Liter-V8-Kompressormotor mit bis zu 862 PS – gekoppelt an ein Zehngang-Automatikgetriebe und Allradantrieb.

Importanforderungen: Was ist zu beachten? Ein Fahrzeug wie der Rezvani Fortress unterliegt in Deutschland strengen Import- und Zulassungsbestimmungen. Laut ADAC müssen Käufer zunächst sicherstellen, dass alle notwendigen Dokumente vorliegen, darunter das Certificate of Title (vergleichbar mit der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil II) und eine Kaufrechnung. Der Transport erfolgt meist per Verschiffung über Häfen wie Bremerhaven oder Hamburg. Hierbei fallen neben Hafengebühren auch Kosten für eine Transportversicherung an.

Für die Verzollung sind Einfuhrzoll sowie Einfuhrumsatzsteuer (19 %) zu entrichten. Da es sich beim Fortress um einen modifizierten Pick-up handelt, könnten höhere Zollsätze gelten als bei Standardmodellen. Zusätzlich muss das Fahrzeug technische Anpassungen durchlaufen, um den deutschen Vorschriften – etwa in Bezug auf Abgasnormen und Beleuchtung – zu entsprechen.

Kostenfaktoren: Vom Kaufpreis bis zur Zulassung Der Basispreis des Rezvani Fortress liegt bei rund 285.000 US-Dollar (ca. 245.000 Euro). Mit umfangreicher Sonderausstattung kann dieser Betrag jedoch auf über 580.000 US-Dollar (ca. 500.000 Euro) steigen. Hinzu kommen Importkosten: Neben dem Kaufpreis müssen Käufer mit etwa zehn bis zwanzig Prozent Zusatzkosten für Transport, Zoll und Steuern rechnen.

Die Anpassung an deutsche Standards kann ebenfalls ins Geld gehen. So sind Umbauten an Beleuchtungssystemen oder Abgasanlagen häufig notwendig, um eine TÜV-Abnahme zu erhalten. Laut Marktübersichten für Pick-ups in Deutschland bewegen sich die Preise für vergleichbare Fullsize-Trucks wie den Ford F-150 Raptor bereits im Bereich von 97.000 bis 121.000 Euro – ohne zusätzliche Modifikationen.

Marktchancen in Deutschland Der deutsche Markt für Pick-ups hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Während klassische Arbeitstiere wie der Toyota Hilux weiterhin beliebt sind, gewinnen luxuriöse Modelle aus den USA zunehmend an Bedeutung. Fahrzeuge wie der Ford F-150 oder der GMC Sierra sprechen eine Zielgruppe an, die Wert auf Komfort und Prestige legt.

Ein Nischenmodell wie der Rezvani Fortress könnte vor allem Kunden ansprechen, die nach einem einzigartigen Statussymbol suchen – sei es für repräsentative Zwecke oder als Freizeitfahrzeug mit maximaler Offroad-Tauglichkeit. Dennoch bleibt fraglich, ob die hohen Anschaffungskosten sowie die zusätzlichen Hürden beim Import viele Käufer abschrecken könnten.

Fazit: Lohnt sich der Aufwand? Ein Blick auf den deutschen Markt zeigt: Der Import eines Fahrzeugs wie des Rezvani Fortress ist mit erheblichen Kosten und bürokratischem Aufwand verbunden. Dennoch könnte das Modell aufgrund seiner Einzigartigkeit eine kleine Zielgruppe finden.