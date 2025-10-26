Rolls-Royce Phantom: Sonderedition mit purem Gold und echter Handarbeit

Der Phantom Centenary basiert auf der aktuellen achten Generation und zeigt sich äußerlich in einer speziellen Zweifarb-Lackierung aus "Super Champagne Crystal" und "Arctic White". In den Klarlack sind winzige Glaspartikel eingearbeitet, die der Oberfläche Tiefe und Glanz verleihen. Krönung ist eine "Spirit of Ecstasy"-Figur aus massivem 18-Karat-Gold, versehen mit einem eigens entwickelten Jubiläumssiegel der Londoner Assay Office. Auch die Markenembleme tragen goldene Akzente – eine symbolische Referenz auf das Jubiläum.

Handwerk als Erzählform Im Innenraum zitiert Rolls-Royce historische Vorbilder: eine Kombination aus Leder und Textilien erinnert an frühe Phantoms, bei denen der Chauffeur vorne auf robustem Leder saß, während die Passagiere im Fond auf edlen Stoffen reisten. Der Fond ist besonders aufwendig gestaltet. Dort erzählen mehrschichtig bedruckte und bestickte Stoffbahnen Motive aus der Geschichte des Phantom, gefertigt in Zusammenarbeit mit einem Modeatelier. Rund 160.000 Stiche ergeben ein textil gewordenes Geschichtstableau.

Die vorderen Sitze tragen Lasergravuren, die an technische Skizzen erinnern und auf Entwicklungsprojekte der Vergangenheit verweisen. Im Armaturenbrett greift die sogenannte "Anthology Gallery" dieses Prinzip auf. 50 Aluminium-Finnen mit eingravierten Zitaten aus einem Jahrhundert Unternehmensgeschichte.

Materialien mit Bedeutung Auch das Holz im Innenraum dient nicht nur der Dekoration. In die Türverkleidungen sind Karten und Landschaften eingearbeitet, die an Orte aus Henry Royces Leben erinnern. Goldlinien markieren symbolisch die Wege. Feinste Gravuren und mehrschichtige Lackierungen sorgen für Relief und Tiefe.

Der Dachhimmel mit LED-Sternenhimmel und 440.000 Stichen greift historische Szenen auf, darunter Henry Royce unter einem Maulbeerbaum – ein stilles Bild für den Ursprung der Marke. Kleine Details wie Bienen oder Blüten verweisen auf das heutige Werk in Goodwood und dessen Symbole.